बागपत में HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू; DM ने कस्तूरबा गांधी स्कूल से किया शुभारंभ, 50 बालिकाओं को लगाई गई वैक्सीन
जिला प्रशासन ने गुरुवार को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 1, 2026 at 6:19 PM IST
बागपत : जिले में बालिकाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई. जिला प्रशासन ने गुरुवार को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV (Human Papillomavirus) वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है. अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 14 वर्ष से अधिक उम्र की 50 बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई.
इस अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने गुरुवार को वैक्सीनेशन कराकर की. उन्होंने बच्चियों से संवाद करते हुए उन्हें वैक्सीन के महत्व के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह टीका भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है. जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर के मामलों को देखते हुए यह पहल बेहद जरूरी है.
जिला प्रशासन ने यह अभियान एक एनजीओ के सहयोग से शुरू किया है. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही, जिन्होंने वैक्सीन से जुड़ी पूरी जानकारी बच्चियों और शिक्षकों को दीं. वैक्सीनेशन के बाद बच्चियों में उत्साह देखने को मिला. उन्होंने जिलाधिकारी अस्मिता लाल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम उनके सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की ओर एक मजबूत शुरुआत है. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में जिले के अन्य स्कूलों में भी इसी तरह चरणबद्ध तरीके से HPV वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चियों को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके.
डॉ अभिनव तोमर का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर बड़ी बीमारी है. यह महिलाओं में पाई जाती है. यह वैक्सीन 40 साल तक की उम्र वाली महिला के लगाई जा सकती है.
