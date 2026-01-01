ETV Bharat / state

बागपत में HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू; DM ने कस्तूरबा गांधी स्कूल से किया शुभारंभ, 50 बालिकाओं को लगाई गई वैक्सीन

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मौजूद डीएम व अन्य अधिकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )