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धनबाद में शुरू हुआ एचपीवी टीकाकरण अभियान, हजारों किशोरियों को मिलेगा सुरक्षा कवच

धनबाद में विशेष टीकाकरण अभियान ( Etv Bharat )

धनबाद: बेटियों को गंभीर बीमारी से बचाने की दिशा में एक अहम पहल की गई है. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी से बचाव के लिए धनबाद में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है. सोमवार को उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने सदर अस्पताल के नवनिर्मित एमएनसीयू में इस अभियान का उद्घाटन किया.

संक्रमण से बचाव है एचपीवी टीकाकरण

इस मौके पर उन्होंने कहा कि एचपीवी वैक्सीन एक प्रभावी कैंसर-रोधी टीका है, जो संक्रमण से पहले ही शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम करता है.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा (Etv bharat)

मुफ्त है टीकाकरण: डॉ. आलोक विश्वकर्मा

सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले की 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की करीब 31 हजार किशोरियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह टीकाकरण पूरी तरह मुफ्त होगा और 29 जून तक सदर अस्पताल समेत जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध रहेगा.