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छत्तीसगढ़ में एचपीवी टीकाकरण अभियान, धमतरी में 16 मार्च से वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मिलेगी मदद

धमतरी में लड़कियों को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है.

HPV Vaccination in Dhamtari
धमतरी में एचपीवी टीकाकरण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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धमतरी: किशोर उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एचपीवी वैक्सीन की शुरुआत की गई है. इस अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी ने 28 फरवरी 2026 को किया था. इस वैक्सीनेशन अभियान का उद्देश्य किशोरियों को कम उम्र में ही Human Papillomavirus infection (HPV) से होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है, जो आगे चलकर गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की प्रमुख वजह बनती है.

धमतरी सीएमएचओ ने दी जानकारी

एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर धमतरी सीएमएचओ डॉक्टर यूएल कौशिक ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि धमतरी जिला अस्ताल में 16 मार्च 2026 से इस वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी. इस अभियान के तहत जिले की उन किशोरियों को टीका लगाया जाएगा जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है. इन सभी पात्र बालिकाओं को यह वैक्सीन पूरी तरह मुफ्त में मुहैया कराएगी.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव है मकसद

धमतरी सीएमएचओ डॉक्टर यूएल कौशिक ने बताया कि एचपीवी टीके को लगाने का मकसद लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है, जो मुख्य रूप से Human Papillomavirus infection के संक्रमण के कारण विकसित होता है. समय रहते टीकाकरण कराने से इस संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

टीकाकरण के लिए किशोरी की आयु का प्रमाण आवश्यक होगा. इसके लिए आधार कार्ड, स्कूल पहचान पत्र अथवा अन्य किसी वैध फोटो पहचान पत्र को मान्य माना जाएगा. यदि किसी कारणवश पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के आधार पर भी किशोरी का टीकाकरण किया जा सकेगा- यूएल कौशिक, सीएमएचओ , धमतरी

एचपीवी वैक्शीनेशन को लेकर तैयारी और व्यवस्थाएं

धमतरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह बताया गया है कि टीकाकरण को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है. प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर प्रतीक्षालय, टीकाकरण कक्ष तथा निगरानी कक्ष की व्यवस्था की गई है. इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सभी आवश्यक सामग्री जैसे एचपीवी वैक्सीन, एडी सिरिंज, वैक्सीन वायल ओपनर, एनाफिलेक्सिस किट और हैंड सैनिटाइज़र मुहैया कराए गए हैं.

टीका लगने के बाद प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा, ताकि किसी भी संभावित प्रतिक्रिया की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. टीकाकरण से संबंधित सभी जानकारियां U-WIN पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी. इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा. वैक्सीन के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा- यूएल कौशिक, सीएमएचओ , धमतरी

अभिभावकों से सीएमएचओ की अपील

एचपीवी वैक्सीन को लेकर धमतरी सीएमएचओ ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 साल पूरी कर चुकी बेटियों को एचपीवी वैक्सीन जरूर लगवाएं. इस टीके से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी.

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