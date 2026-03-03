ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने GTB अस्पताल में तीन दिन पहले किया एचपीवी वैक्सीनेशन का उद्घाटन, अभी तक शुरू नहीं हुआ टीकाकरण

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आसपाल गुरू तेग बहादुर (जीटीबी) में 28 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव वाली एचपीवी वैक्सीन लगाने के काम का शुभारंभ किया था. इसके बाद यह माना जा रहा था कि यह वैक्सीन लगनी शुरू हो गई होगी, लेकिन मंगलवार को ईटीवी भारत ने जब जीटीबी अस्पताल में जाकर के वैक्सीनेशन प्रोग्रेस की जानकारी ली तो पता चला कि अस्पताल को अब तक वैक्सीन मिली ही नहीं है. इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब शुरू होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता.

अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार ने बताया, आगे से यह जानकारी दी जा रही है कि अभी वैक्सीन की सप्लाई के लिए सप्लाई चैन मेंटेन नहीं हुई है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा. केंद्र सरकार की ओर से इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. 14 से 15 साल की किशोरियों को यह एचपीवी वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन अभी अस्पताल को वैक्सीन नहीं मिली है. इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम कब शुरू होगा.

अस्पतालों में नहीं शुरू हुआ एचपीवी वैक्सीनेशन (ETV BHARAT)

फिलहाल कोई निर्देश नहीं: वहीं, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक के एडिशनल मेडिकल सुपरीटेंडेंट (एडमिनिस्ट्रेशन) डॉ. प्रफुल्ल ने बताया कि हमें भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अभी अस्पताल में शुरू करने की कोई जानकारी नहीं है. सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आएगा तो फिर उसका पालन किया जाएगा. फिलहाल इसे लेकर कोई निर्देश नहीं है.

सीएम ने किया था वैक्सीनेशन का शुभारंभ: गत शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने जीटीबी अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव वाली एचपीवी वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी. हालांकि केवल उस दिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ बालिकाओं को वैक्सीन लगा के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया गया.