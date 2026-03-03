ETV Bharat / state

CM रेखा गुप्ता ने GTB अस्पताल में तीन दिन पहले किया एचपीवी वैक्सीनेशन का उद्घाटन, अभी तक शुरू नहीं हुआ टीकाकरण

अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने बताया कि अभी अस्पताल को वैक्सीन नहीं मिली है. यही हाल अन्य अस्पतालों का भी है.

उद्घाटन के बावजूद नहीं शुरू हो सका एचपीवी वैक्सीनेशन
उद्घाटन के बावजूद नहीं शुरू हो सका एचपीवी वैक्सीनेशन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 3, 2026 at 3:10 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के आसपाल गुरू तेग बहादुर (जीटीबी) में 28 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव वाली एचपीवी वैक्सीन लगाने के काम का शुभारंभ किया था. इसके बाद यह माना जा रहा था कि यह वैक्सीन लगनी शुरू हो गई होगी, लेकिन मंगलवार को ईटीवी भारत ने जब जीटीबी अस्पताल में जाकर के वैक्सीनेशन प्रोग्रेस की जानकारी ली तो पता चला कि अस्पताल को अब तक वैक्सीन मिली ही नहीं है. इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब शुरू होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता.

अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. विनोद कुमार ने बताया, आगे से यह जानकारी दी जा रही है कि अभी वैक्सीन की सप्लाई के लिए सप्लाई चैन मेंटेन नहीं हुई है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा. केंद्र सरकार की ओर से इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. 14 से 15 साल की किशोरियों को यह एचपीवी वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन अभी अस्पताल को वैक्सीन नहीं मिली है. इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम कब शुरू होगा.

अस्पतालों में नहीं शुरू हुआ एचपीवी वैक्सीनेशन (ETV BHARAT)

फिलहाल कोई निर्देश नहीं: वहीं, दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक के एडिशनल मेडिकल सुपरीटेंडेंट (एडमिनिस्ट्रेशन) डॉ. प्रफुल्ल ने बताया कि हमें भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अभी अस्पताल में शुरू करने की कोई जानकारी नहीं है. सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आएगा तो फिर उसका पालन किया जाएगा. फिलहाल इसे लेकर कोई निर्देश नहीं है.

सीएम ने किया था वैक्सीनेशन का शुभारंभ: गत शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने जीटीबी अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर से बचाव वाली एचपीवी वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी. हालांकि केवल उस दिन प्रतीकात्मक रूप से कुछ बालिकाओं को वैक्सीन लगा के वैक्सीनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कर दिया गया.

यह है सरकार का लक्ष्य: दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े हुए एक अधिकारी के अनुसार, वैक्सीनेशन कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर स्कूलों में चलाए जाने की योजना बनाई जा रही है. ऐसा इसलिए है, ताकि 14 से 15 साल की अधिक से अधिक किशोरियों को वैक्सीनेट किया जा सके. सरकार का पहला लक्ष्य 14 से 15 साल की किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगा करके सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए तैयार करना है.

घोषणा के पालन की शुरुआत: बता दें कि, पिछले साल जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया था, तब एचपीवी वैक्सीनेशन को सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई थी और अब उस घोषणा का पालन करने की शुरुआत की गई है. 28 फरवरी को पूरे देश में इस अभियान को लॉन्च किया गया, ताकि एचपीवी वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके.

सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल: हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा. देश में सर्वाइकल कैंसर से बड़ी संख्या में महिलाओं की मौत होती है. यह ऐसा कैंसर है, जिसकी वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है. इसके अलावा अभी और किसी भी कैंसर से बचाव की वैक्सीन नहीं बनी है. इसलिए सरकार ने एचपीवी वैक्सीनेशन को अपने सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है, ताकि 14-15 साल की लड़कियों को यह टीका लगवाकर उनको सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित किया जा सके.

