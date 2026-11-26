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एचपीयू की स्वायत्तता पर राज्यपाल से मिले शिक्षक, संशोधन विधेयक वापस लेने की उठाई मांग

एचपीयू की स्वायत्तता पर राज्यपाल से मिले शिक्षक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता को लेकर शिक्षकों का विरोध लगातार तेज हो रहा है. विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के खिलाफ पिछले 85 दिनों से शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ ने अब अपनी आवाज राजभवन तक पहुंचाई है. संघ की कार्यकारिणी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात कर प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई और विश्वविद्यालय की मौजूदा स्वायत्त व्यवस्था को बरकरार रखने की मांग उठाई.

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता केवल प्रशासनिक व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, अकादमिक स्वतंत्रता, शोध, नवाचार और संस्थान के भविष्य से है. शिक्षकों ने चिंता जताई कि प्रस्तावित संशोधन विश्वविद्यालय की स्थापित वैधानिक व्यवस्था और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में विश्वविद्यालय के ढांचे में बदलाव करते समय इसके ऐतिहासिक महत्व और अकादमिक परंपराओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हो विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया हपुटवा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का मूल उद्देश्य उन्हें बाहरी, विशेषकर राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए अकादमिक और प्रशासनिक फैसले लेने की स्वतंत्रता देना है. कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया, विश्वविद्यालय का संस्थागत ढांचा और शैक्षणिक नीतियों से जुड़े निर्णय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. संघ का कहना है कि यदि विश्वविद्यालयों की निर्णय प्रक्रिया पर बाहरी नियंत्रण बढ़ता है तो इससे अकादमिक स्वतंत्रता और शोध के स्वतंत्र वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. शिक्षक प्रतिनिधियों ने यह भी तर्क दिया कि विश्वविद्यालय की मौजूदा समस्याओं का समाधान उसकी स्वायत्तता सीमित करने में नहीं, बल्कि उसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन, योग्य मानवशक्ति, नियमित नेतृत्व और मजबूत अकादमिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में है. विश्वविद्यालय को मजबूत बनाने के लिए उसकी निर्णय लेने की शक्तियों को कमजोर करने के बजाय संस्थागत क्षमताओं का विस्तार किया जाना चाहिए. राज्यपाल ने गंभीरता से सुनीं समस्याएं प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों और संशोधन विधेयक से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी. शिक्षकों ने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पहचान, वैधानिक व्यवस्था और स्वायत्तता को सुरक्षित रखते हुए ही भविष्य से जुड़े निर्णय लिए जाएं. राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया. इससे शिक्षक संघ को उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक पहल होगी.