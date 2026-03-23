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ग्रुप-A और B कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह 3% कटौती का HPUTWA ने किया विरोध, पुनर्विचार करने की मांग

बजट में ए और बी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में प्रतिमाह तीन प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव रखा गया है. HPUTWA ने इस निर्णय को न केवल कर्मचारी विरोधी बल्कि तानाशाही रवैये का स्पष्ट उदाहरण बताया है. HPUTWA का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों के हितों पर सीधा प्रहार है और इससे प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

शिमला: प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट में हिमाचल में सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, आईएएस अफसरों, डीजीपी सहित अन्य अफसरों के वेतन के एक हिस्से को अस्थाई रूप से छह महीने के लिए डेफर किया गया है. वहीं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (HPUTWA) ने प्रदेश सरकार द्वारा बजट में की गई इस घोषणा की कड़ी निंदा की है.

वेतन में प्रतिमाह 3% कटौती का HPUTWA ने किया विरोध

संघ के महासचिव डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि, "वर्तमान समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ऐसे में वेतन में कटौती का निर्णय लेना पूरी तरह असंवेदनशीलता को दर्शाता है. सरकार को कर्मचारियों को राहत देने के उपाय करने चाहिए थे, न कि उनके वेतन में कटौती कर उन्हें और अधिक आर्थिक संकट में धकेलना चाहिए. प्रदेश सरकार पर पहले से ही कर्मचारियों का लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी करने की जिम्मेदारी है, जिसे लंबे समय से रोका गया है. यह भत्ता कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसे जल्द जारी किया जाना चाहिए. इसके विपरीत सरकार का वेतन कटौती का निर्णय कर्मचारियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को दर्शाता है."

'हिमाचल के शिक्षक अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित'

डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि, यह स्थिति कर्मचारियों में असंतोष को बढ़ावा दे रही है और सरकार के प्रति विश्वास को कमजोर कर रही है. HPUTWA ने 2016 के यूजीसी वेतनमान (UGC Scale) के एरियर के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाया है. देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों को इस एरियर का भुगतान किया जा चुका है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह अब तक लंबित है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के शिक्षक अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हैं और वर्षों से इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. यह न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैये को भी उजागर करता है.

HPUTWA के महासचिव डॉ. नितिन व्यास (ETV Bharat)

HPUTWA का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक समाज के निर्माण की आधारशिला होते हैं. वे न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता का भी विकास करते हैं. ऐसे में यदि शिक्षकों के आर्थिक और पेशेवर हितों की अनदेखी की जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, जो प्रदेश के दीर्घकालिक विकास के लिए घातक सिद्ध हो सकता है.

निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग

डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि, "HPUTWA इस प्रकार के कर्मचारी विरोधी निर्णयों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा. सरकार तत्काल प्रभाव से वेतन में तीन प्रतिशत कटौती के निर्णय को वापस ले और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाए. इसके साथ ही, लंबित 13 प्रतिशत डीए को बिना किसी और देरी के जारी किया जाए और 2016 यूजीसी वेतनमान के एरियर का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए. यदि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी करती रही, तो प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी वर्ग एकजुट होकर व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा. हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा."

सरकार से पुनर्विचार करने की मांग

संघ के मुताबिक, यह केवल शिक्षकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रदेश के समस्त कर्मचारी वर्ग के अधिकारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है. डॉ. नितिन व्यास ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वह अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें और कर्मचारियों के हितों के अनुरूप नीतियां बनाएं. संघ के महासचिव ने कहा कि, सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. यदि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगी, तभी प्रदेश के विकास और प्रगति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है.

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