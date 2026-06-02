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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर्ती-प्रमोशन पर 'पिक एंड चूज' के संकेत, VC डॉ. महावीर सिंह ने कही ये बात

एचपीयू के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने कहा, शॉल-टोपी पहनाने की परंपरा बंद करने के साथ फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है.

HPU Vice Chancellor Mahavir Singh
एचपीयू के कुलपति डॉ. महावीर सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने कुलपति के रूप में अपने एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों वर्ष रिसर्च के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने की कोशिश की गई है, और विश्वविद्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ रिसर्च पेपर की क्वालिटी पर भी सुधार लाने का प्रयास किया गया है. इस दौरान उन्होंने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हर चुनौती को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विश्वविद्यालय का नाम और ऊंचा हो सके.

HPU में भर्ती-प्रमोशन पर 'पिक एंड चूज' के संकेत

एचपीयू के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई अहम बातें साझा कीं. उन्होंने कहा कि, पिछले पांच साल में विश्वविद्यालय में भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया में 'पिक एंड चूज' के संकेत मिले हैं. डॉ. महावीर सिंह ने कहा कि कुलपति बनने के बाद बीते एक साल में उन्होंने पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया.

विश्वविद्यालय में खर्चों में कटौती

जाने-माने वैज्ञानिक के रूप में पहचान रखने वाले डॉ. महावीर सिंह ने विश्वविद्यालय में सादगी और खर्चों में कटौती की दिशा में भी कदम उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि, शॉल-टोपी पहनाने की परंपरा को बंद किया गया है और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने वीसी के लिए कोई सेक्रेटरी नहीं रखा. अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में सुधारों, प्रशासनिक बदलावों और पारदर्शिता से जुड़े सवालों पर कुलपति ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिए. उनके बयान से विश्वविद्यालय प्रशासन में बेहतर व्यवस्था और जवाबदेही की दिशा में प्रयासों के संकेत मिले हैं.

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