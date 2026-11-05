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60 दिन से धरने पर डटे HPU शिक्षक, स्वायत्तता और लंबित पदोन्नति को लेकर राजभवन मार्च की बनाई रणनीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शिक्षकों की लंबित पदोन्नति को लेकर छिड़ा आंदोलन अब प्रदेशव्यापी रूप लेने की तैयारी में है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में पिछले 60 दिनों से कुलपति कार्यालय के बाहर लगातार धरना दे रहे. शिक्षकों ने गुरुवार को आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की. विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित आम सभा में प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की.

सभा में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से किसी भी तरह का समझौता न करने का संकल्प लेते हुए मांगें पूरी नहीं होने पर राजभवन तक पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी गई. आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री एवं भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज और विधायक रणधीर शर्मा ने भी विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को उच्च शिक्षा की बुनियाद बताया.

एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉ. नितिन ब्यास ने कहा, "दो सितंबर को पारित संशोधन विधेयक से विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया और वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है. विधेयक के तहत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को छोड़कर अन्य सभी सीधी शिक्षक भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का प्रावधान है. जबकि गैर-शिक्षक पदों पर भर्ती राज्य चयन आयोग करेगा. इसके अलावा विश्वविद्यालयों की वित्त समितियों की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव को सौंपने का प्रावधान किया गया है".

सभा में प्रस्ताव पारित कर आंदोलन को प्रदेश स्तर पर ले जाने और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की बहाली के लिए व्यापक अभियान चलाने पर चर्चा की गई. प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक समुदाय राजभवन तक पैदल मार्च करेगा.

एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ के नेतृत्व में शिक्षक पिछले करीब 60 दिनों से हर रोज दोपहर एक से दो बजे तक लंच टाइम में कुलपति कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं. शिक्षकों का विरोध हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रावधानों को लेकर है. गुरुवार को आयोजित आम सभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी समेत प्रदेश के सभी छह विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. गैर-शिक्षक कर्मचारी संगठनों की भागीदारी से आंदोलन को नया समर्थन मिला है.

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, "विश्वविद्यालयों की अपनी अकादमिक परंपरा और पहचान होती है. स्वायत्तता ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थानों की गरिमा बनाए रखती है. विश्वविद्यालय समुदाय की चिंताओं को गंभीरता से सुनकर सभी पक्षों के बीच सार्थक संवाद होना चाहिए".

सुरेश भारद्वाज ने कहा, "विश्वविद्यालय डिग्रियां बांटने वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध और लोकतंत्र की आत्मा हैं. इनकी स्वायत्तता से समझौता विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा. विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक नीतियों, शोध और संस्थागत फैसलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए".

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की अपनी अकादमिक और प्रशासनिक व्यवस्था होती है. नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों में उसकी भूमिका सीमित होने से संस्थागत स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है. संघ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के समक्ष भी अपनी मांगें रख चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है.

100 करोड़ की मेरू ग्रांट और यूजीसी सहायता पर भी चिंता

शिक्षकों ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को केवल प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित मुद्दा मानने से इनकार किया. उनका कहना है कि इसका सीधा संबंध शोध, नवाचार, आधारभूत ढांचे और यूजीसी से मिलने वाली वित्तीय सहायता से है. एचपीयू को मेरू योजना के तहत करीब 100 करोड़ रुपये मिले हैं. इस राशि का उपयोग शोध, नवाचार और आधारभूत ढांचे के विकास में होना है. शिक्षकों ने आशंका जताई कि स्वायत्तता प्रभावित होने की स्थिति में भविष्य में यूजीसी की 12-एफ मान्यता और केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी असर पड़ सकता है.

शिक्षकों का कहना है कि विश्वविद्यालय के वेतन और पेंशन जैसी मूलभूत जिम्मेदारियां प्रदेश सरकार को निभानी चाहिए. विश्वविद्यालय में कई महत्वपूर्ण भवन, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक और प्रयोगशालाएं यूजीसी की सहायता तथा संस्थागत स्वायत्तता के चलते विकसित हुए हैं.

पांच साल से पदोन्नति का इंतजार, प्रोफेसर बने बिना रिटायर हो रहे शिक्षक

आंदोलन में करियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. शिक्षकों ने कहा कि पात्रता पूरी करने के बावजूद कई असिस्टेंट प्रोफेसरों को समय पर पदोन्नति नहीं मिल रही है. स्थिति यह है कि कई शिक्षक वर्षों तक एक ही पद पर सेवाएं देने के बाद उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं. संघ ने पांच साल से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को बहाल करने की मांग उठाई. शिक्षकों का सवाल है कि जब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को समय-समय पर पदोन्नति मिल रही है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है?

कार्यक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के संस्थापक कुलपति प्रो. देव दत्त शर्मा और एचपीयू एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रो. चंद्रमोहन परशीरा ने भी विश्वविद्यालयों की अकादमिक गरिमा और स्वायत्त पहचान बनाए रखने की पैरवी की. कार्यक्रम का संचालन डॉ. जोगिंदर सकलानी, डॉ. अंजलि शर्मा और डॉ. राजेश शर्मा ने किया. अंत में संघ के सचिव डॉ. अंकुश भारद्वाज ने सभी का आभार जताया.

क्या है हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026?



• प्रदेश के छह सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को छोड़कर अन्य सभी सीधी शिक्षक भर्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी.

• गैर-शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है.

• विश्वविद्यालयों की वित्त समितियों की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे.

• सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, भाई-भतीजावाद और राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगेगी तथा वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा.

• शिक्षक संगठनों का विरोध है कि इससे विश्वविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय अधिकारों और संस्थागत स्वायत्तता पर असर पड़ेगा.

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