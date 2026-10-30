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हिमाचल में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का क्यों हो रहा विरोध, करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे HPU के शिक्षक

हिमाचल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक काविरोध ( Etv Bharat )

शिमला: विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 'हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया गया है. जिसका विश्वविद्यालयो के शिक्षकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के नेतृत्व में शिक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में 55 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षकों ने सरकार से विधेयक वापस लेने, करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पांच साल से लंबित पदोन्नतियां बहाल करने और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति सुधारने की मांग उठाई है. आंदोलन को अब गैर-शिक्षक कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने लगा है. ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा विरोध अब प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े व्यापक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ