हिमाचल में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का क्यों हो रहा विरोध, करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे HPU के शिक्षक
हिमाचल में विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर आर-पार की लड़ाई. 5 नवंबर को संयुक्त रणनीति बनाने की तैयारी में शिक्षक कल्याण संघ. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 11:53 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 11:58 AM IST
शिमला: विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान 'हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया गया है. जिसका विश्वविद्यालयो के शिक्षकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के नेतृत्व में शिक्षक हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध में 55 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षकों ने सरकार से विधेयक वापस लेने, करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पांच साल से लंबित पदोन्नतियां बहाल करने और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति सुधारने की मांग उठाई है. आंदोलन को अब गैर-शिक्षक कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने लगा है. ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा विरोध अब प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े व्यापक मुद्दे का रूप लेता दिखाई दे रहा है.
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ
HPU टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नितिन व्यास ने कहा कि, "विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के खिलाफ संघ पिछले 55 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है. सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिए. विश्वविद्यालय की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था और संस्थागत निर्णय लेने की क्षमता उसकी पहचान है. यदि नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों में विश्वविद्यालय की भूमिका सीमित होती है, तो इसका असर उसकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली और अकादमिक स्वतंत्रता पर भी पड़ सकता है."
भर्ती से लेकर वित्तीय फैसलों तक सरकार का नियंत्रण बढ़ने पर सवाल
संशोधन विधेयक को लेकर शिक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण से जुड़ी है. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को छोड़कर अन्य संबंधित सीधी भर्तियों को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाने का प्रावधान है. वहीं, गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा विश्वविद्यालयों की वित्त समितियों की अध्यक्षता राज्य सरकार के वित्त सचिव को सौंपने का प्रावधान भी विवाद का विषय बना हुआ है.
शिक्षक संघ का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ विश्वविद्यालयों की वैधानिक व्यवस्था, शैक्षणिक जरूरतों और संस्थागत स्वतंत्रता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. संघ का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले विधेयक के प्रत्येक प्रावधान का अध्ययन कर उसके दूरगामी प्रभावों पर चर्चा होनी चाहिए. सरकार को विश्वविद्यालय समुदाय की आपत्तियों पर विचार करना चाहिए, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और नवाचार प्रभावित न हों.
पांच साल से प्रमोशन का इंतजार, शिक्षकों को आर्थिक नुकसान
विधेयक के विरोध के साथ शिक्षकों ने लंबे समय से लंबित करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नतियां बहाल करने की मांग भी तेज कर दी है. डॉ. नितिन व्यास के अनुसार, करीब पांच साल से शिक्षकों की पदोन्नतियां अटकी हुई हैं. इससे पात्र शिक्षकों को न केवल अगला पद मिलने में देरी हो रही है, बल्कि उच्च वेतनमान और अन्य वित्तीय लाभ भी प्रभावित हो रहे हैं.
करियर एडवांसमेंट स्कीम विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की पात्रता, अनुभव तथा निर्धारित शैक्षणिक मानकों के आधार पर करियर में प्रगति का माध्यम है. शिक्षक संघ चाहता है कि लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर योग्य शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति दी जाए. इसके साथ वेतन विसंगतियां दूर करने और पुरानी पेंशन योजना सहित कर्मचारियों के अन्य लंबित वित्तीय मुद्दों पर भी निर्णय लेने की मांग की जा रही है.
वेतन-पेंशन पर सालाना 260 करोड़ का खर्च, ग्रांट 145 करोड़
विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है. अध्यक्ष डॉ. नितिन व्यास के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को प्रदेश सरकार से मिलने वाली ग्रांट में कमी आई है. उनके मुताबिक, विश्वविद्यालय को वर्ष 2025 में करीब 152 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली थी, जो वर्ष 2026 में घटकर लगभग 145 करोड़ रुपये रह गई. वहीं, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने करीब 14 करोड़ 64 लाख रुपये और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर लगभग सात करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इस हिसाब से वेतन और पेंशन का कुल मासिक खर्च करीब 21 करोड़ 64 लाख रुपये और सालाना खर्च लगभग 259.68 करोड़ रुपये बैठता है.
HPU की आर्थिक स्थिति पर सवाल
डॉ. व्यास का कहना है कि सरकारी ग्रांट से वेतन-पेंशन का पूरा खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है. ऐसे में विश्वविद्यालय को शेष राशि अपने संसाधनों से जुटानी पड़ रही है. शिक्षक संघ ने प्रदेश सरकार से ग्रांट की समीक्षा कर विश्वविद्यालय की वित्तीय जरूरतों के अनुरूप सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है.
अकादमिक स्वतंत्रता से जुड़ा है विश्वविद्यालय का भविष्य
वहीं, HPU टीचर वेलफेयर एसोसिएशन संयुक्त सचिव डॉ. अंजली शर्मा ने कहा कि, "विश्वविद्यालय की स्वायत्तता केवल वर्तमान शिक्षकों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक भविष्य से भी जुड़ी है. विश्वविद्यालय की स्वायत्तता उसकी नींव और अकादमिक स्वतंत्रता उसके मजबूत स्तंभ हैं. स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने से शिक्षा, शोध और नवाचार पर असर पड़ सकता है."
संघ के सचिव डॉ. अंकुश भारद्वाज ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए और संस्थान की स्थापित वैधानिक व्यवस्था तथा गरिमा को सुरक्षित रखा जाए. उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है.
विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ. जसवीर ने कहा कि, किसी भी प्रस्तावित बदलाव से पहले उसके दूरगामी प्रभावों पर गंभीर विचार-विमर्श होना चाहिए. डॉ. दीप लता ने इस मुद्दे पर पूर्व छात्रों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थी प्रतिनिधियों को भी संवाद में शामिल करने की जरूरत बताई. वहीं, डॉ. अशोक बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान उसकी संस्थागत स्वतंत्रता सीमित करने के बजाय उसकी शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत करके किया जाना चाहिए.
गैर-शिक्षक कर्मचारी भी समर्थन में उतरे
शिक्षकों के आंदोलन को अब विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों का भी समर्थन मिलने लगा है. कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर और हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपनी एकजुटता जता रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि संशोधन विधेयक और लंबित सेवा संबंधी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के विभिन्न कर्मचारी वर्गों में चिंता बनी हुई है.
5 नवंबर को जनरल हाउस, प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों की नजरें
आंदोलन की अगली दिशा तय करने के लिए 5 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ का जनरल हाउस प्रस्तावित है. इसमें प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों के शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. बैठक में संशोधन विधेयक के विरोध, CAS पदोन्नतियों और अन्य लंबित मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भी इस विधेयक के खिलाफ विरोध सामने आ रहा है. ऐसे में शिक्षक संगठनों के साझा मंच पर आने की तैयारी को आंदोलन के अगले चरण के रूप में देखा जा रहा है. अब निगाहें 5 नवंबर की बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि शिक्षक अपने विरोध को किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे और सरकार के समक्ष मांगें रखने के लिए कौन-सा रास्ता अपनाएंगे.
CAS क्या है, शिक्षक क्यों कर रहे मांग?
करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों को निर्धारित योग्यता, अनुभव और शैक्षणिक मानकों के आधार पर पदोन्नति का अवसर देती है. इसके तहत पात्र शिक्षकों को अगले शैक्षणिक पद और संबंधित वेतनमान का लाभ मिलता है. संघ के अनुसार, करीब पांच साल से पदोन्नतियां लंबित हैं. इससे पात्र शिक्षकों के करियर में प्रगति के साथ वेतन और अन्य वित्तीय लाभ भी प्रभावित हो रहे हैं. संघ की मांग है कि CAS के तहत लंबित मामलों का निपटारा कर नियमानुसार पदोन्नतियां बहाल की जाएं.
क्या है हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक?
यह विधेयक सितंबर 2026 के पहले सप्ताह (मानसून सत्र के दौरान) ध्वनिमत से पारित किया गया. इस संशोधन के तहत राज्य के 6 सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को छोड़कर अन्य सभी सीधी शिक्षक भर्तियों की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दी गई है. गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होंगी. साथ ही विश्वविद्यालयों की वित्त समितियों की अध्यक्षता अब राज्य सरकार के वित्त सचिव द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है. सरकार के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में भाई-भतीजावाद और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर नियुक्तियों में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन लाना है.
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