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वीसी ऑफिस के बाहर बैग में तेजधार हथियार लेकर पहुंचे छात्र, सात को पुलिस ने किया गिरफ्तार

HPU में छात्र गुटों में झड़प. बैग से धारदार हथियार मिलने के बाद शिमला पुलिस ने 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने सात छात्रों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने सात छात्रों को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 1:36 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट के बाहर कथित तौर पर SFI और दूसरे छात्र नेताओं के बीच एक बार फिर झड़प होने की जानकारी सामने आई है. लॉ डिपार्टमेंट के बाहर हुई इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें कुछ छात्र नेता आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि मौके पर मौजूद एचपीयू के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों को अलग थलग किया. झड़प का ये वीडियो मंगलवार का बताया जा रहा है.

लॉ डिपार्टमेंट में हुई झड़प के बाद कुछ छात्र वीसी कार्यालय के बाहर पहुंच गए, यहां एचपीयू के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने इनके बैग की तलाशी ली. इस दौरान इनके बैग से धारदार हथियार मिले. इसी दौरान विश्वविद्यालय सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे डीएसपी गौरी शंकर भी मौके पर पहुंचे. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डीएसपी छात्रों से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं. बैग से हथियार मिलने पर एक छात्र नेता वीडियो में ये दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि बैग उसके किसी दोस्त का है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये छात्र ये बात कबूल कर रहा है कि ये बैग वही अंदर लेकर आया है. वीडियो में डीएसपी गौरी शंकर एसएफआई का बैज लगाए एक और छात्र नेता से बैग से मिले हथियार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं. इसपर दोनों ही छात्र कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं.

सात छात्रों की गिरफ्तारी

एसपी शिमला गौरव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) समरहिल में बुधवार को कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, ड्यूटी के दौरान पुलिस कार्य में बाधा डालने और मौके पर अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में पुलिस ने सात युवकों को गिरफ्तार किया है. स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सभी सात युवकों को पुलिस थाना बालूगंज लाया गया.'

बीएनएल की धारा 126/170 के तहत कार्रवाई

आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126/170 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है. इसके बाद उन्हें नियमानुसार थाना हवालात में रखा गया है. पुलिस की ओर से आरोपियों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में पिछले दिनों भी छात्रों के बीच विवाद और पुलिस कार्रवाई का मामला सामने आया था. ऐसे में विश्वविद्यालय परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि परिसर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

झड़प के कारणों का लगाया जा रहा पता

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और झड़प के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और झड़प के दौरान कौन-कौन लोग शामिल थे.बता दें कि शनिवार को भी एचपीयू के गेट पर एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी. उस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. पिछले मामले की कार्रवाई के बाद भी मंगलवार को दोबारा झड़प होने से विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संगठनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है.

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