HPU ने जारी की शास्त्री सहित BA-BSc-BCom की स्थगित परीक्षा की नई डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे पेपर?
एचपीयू के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा है कि, स्टूडेंट्स अपने विषय, कोर्स कोड और परीक्षा समय का नई अधिसूचना से मिलान कर लें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:35 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने शास्त्री के साथ बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है. विश्वविद्यालय ने 11 नवंबर को स्थगित किए गए पेपरों के अलावा पहले डेटशीट में छूट गए और आपस में टकरा रहे कुछ पेपरों की भी नई तारीखें घोषित कर दी हैं. संशोधित कार्यक्रम के तहत अब विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 21, 23 और 27 नवंबर को आयोजित होंगी. इससे हजारों विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी नए कार्यक्रम के अनुसार करनी होगी. विश्वविद्यालय की कंडक्ट ब्रांच ने 16 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं. इनमें स्पष्ट किया गया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अलावा पहले जारी डेटशीट की अन्य शर्तें और विवरण पहले की तरह ही लागू रहेंगे.
शास्त्री के तीनों वर्षों के पेपरों की नई तारीखें
शास्त्री प्रथम वर्ष के दर्शन (SHT-C-I, Major/Core-I) का पेपर अब 23 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा. द्वितीय वर्ष के वेद (SHT-D-IV, Major/Core-IV) की परीक्षा 23 नवंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, तृतीय वर्ष के अकादमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन (ENG DSE 304) का पेपर 27 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा.
बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम वर्ष
प्रथम वर्ष में डांस विषय के जनरल थ्योरी ऑफ डांस (DNCA101 TH) और बेसिक डांस टर्म्स (DNCA103 TH) के पेपर 23 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगे. गणित के डिफरेंशियल कैलकुलस (MATH101TH) का पेपर 27 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा. वहीं, दर्शनशास्त्र के इंडियन फिलॉसफी-1 (PHIL-A-102CC) और वनस्पति विज्ञान के बायोडायवर्सिटी (BOTA101) के पेपर 27 नवंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किए जाएंगे.
27 नवंबर को द्वितीय वर्ष के पेपर
द्वितीय वर्ष में संस्कृत के संस्कृत नाटक (SKT-DSC-201) का पेपर 27 नवंबर को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा. पत्रकारिता के न्यू मीडिया कम्युनिकेशन (BJMCPAC202) और बीकॉम के कॉस्ट अकाउंटिंग (BC 2.5) के पेपर इसी दिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे.
तृतीय वर्ष के पेपरों में भी बदलाव
तृतीय वर्ष में कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस के प्रोग्रामिंग इन जावा (COMP306TH) और अंग्रेजी के अकादमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन (ENG DSE 304) के पेपर 27 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होंगे. संगीत विषय के थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड घराना ट्रेडिशन (MUSA305TH) का पेपर इसी दिन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगा.
इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग (COMP308TH) की परीक्षा की तारीख भी बदली गई है. पहले यह पेपर 17 नवंबर को निर्धारित था, लेकिन अब 21 नवंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा. यह पेपर कंप्यूटर साइंस और बीएससी फिजिकल साइंस के विद्यार्थियों के साथ साझा है.
विद्यार्थियों के लिए जरूरी सूचना
विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया ने कि, "संशोधित कार्यक्रम में जिन पेपरों की तारीखें बदली गई हैं, केवल उन्हीं में बदलाव लागू होगा. बाकी पूरी डेटशीट पहले की तरह मान्य रहेगी. विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने विषय, कोर्स कोड और परीक्षा समय का नई अधिसूचना से मिलान कर लें, ताकि परीक्षा केंद्र पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो."
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