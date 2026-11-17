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HPU ने जारी की शास्त्री सहित BA-BSc-BCom की स्थगित परीक्षा की नई डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे पेपर?

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जारी की स्थगित परीक्षा की नई डेटशीट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने शास्त्री के साथ बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है. विश्वविद्यालय ने 11 नवंबर को स्थगित किए गए पेपरों के अलावा पहले डेटशीट में छूट गए और आपस में टकरा रहे कुछ पेपरों की भी नई तारीखें घोषित कर दी हैं. संशोधित कार्यक्रम के तहत अब विभिन्न विषयों की परीक्षाएं 21, 23 और 27 नवंबर को आयोजित होंगी. इससे हजारों विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी नए कार्यक्रम के अनुसार करनी होगी. विश्वविद्यालय की कंडक्ट ब्रांच ने 16 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं. इनमें स्पष्ट किया गया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अलावा पहले जारी डेटशीट की अन्य शर्तें और विवरण पहले की तरह ही लागू रहेंगे.

शास्त्री के तीनों वर्षों के पेपरों की नई तारीखें