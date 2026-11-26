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HPU ने टाली पीजी परीक्षाएं, 28 नवंबर का पेपर स्थगित, ये रही वजह

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विश्वविद्यालय ने 28 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली सभी स्नातकोत्तर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. ताकि विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं के बीच किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इस संबंध में विश्वविद्यालय की कंडक्ट शाखा ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार 28 नवंबर को निर्धारित सभी पीजी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी. इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई तारीखों की घोषणा विश्वविद्यालय की ओर से बाद में की जाएगी.