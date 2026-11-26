HPU ने टाली पीजी परीक्षाएं, 28 नवंबर का पेपर स्थगित, ये रही वजह
विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे नई तारीखों को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:21 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. विश्वविद्यालय ने 28 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली सभी स्नातकोत्तर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. ताकि विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं के बीच किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
इस संबंध में विश्वविद्यालय की कंडक्ट शाखा ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार 28 नवंबर को निर्धारित सभी पीजी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी. इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए नई तारीखों की घोषणा विश्वविद्यालय की ओर से बाद में की जाएगी.
बाकी परीक्षाओं की डेटशीट में कोई बदलाव नहीं
विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल 28 नवंबर को निर्धारित पीजी परीक्षाओं को ही स्थगित किया गया है. डेटशीट में शामिल अन्य सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी. ऐसे में विद्यार्थियों को अन्य पेपरों की तैयारी और परीक्षा कार्यक्रम में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है.
एचपीयू प्रशासन ने सभी संबंधित विद्यार्थियों, कॉलेजों और विभागों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं. नई परीक्षा तिथियों से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी.
विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया, "इस संबंध जारी अधिसूचना की प्रतियां संबंधित विभागों के डीन, संबद्ध डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों, केंद्र अधीक्षकों और विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं".
विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे नई तारीखों को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार करें और नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें.
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