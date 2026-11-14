ETV Bharat / state

इस दिन से प्रदेश के 49 केंद्रों पर शुरू होंगी पीजी की परीक्षाएं, एग्जाम से पहले पूरा करना होगा ये जरूरी काम

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी एग्जाम की तैयारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं. विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगी. प्रदेशभर में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए कुल 49 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को राहत देते हुए बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दी है. निर्धारित तिथि तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले छात्रों को इसके बाद नियमानुसार विलंब शुल्क देना होगा.

पीजी एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां