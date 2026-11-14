इस दिन से प्रदेश के 49 केंद्रों पर शुरू होंगी पीजी की परीक्षाएं, एग्जाम से पहले पूरा करना होगा ये जरूरी काम
एचपीयू ने सभी संबद्ध कॉलेजों, संस्थानों के प्रमुखों और विभागाध्यक्षों को परीक्षा से संबंधित सभी तैयारी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:24 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने स्नातकोत्तर (पीजी) परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं. विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर 2026 से शुरू होंगी. प्रदेशभर में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए कुल 49 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को राहत देते हुए बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 नवंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दी है. निर्धारित तिथि तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरने वाले छात्रों को इसके बाद नियमानुसार विलंब शुल्क देना होगा.
पीजी एग्जाम को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां
विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, आगामी परीक्षाओं को लेकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं. परीक्षा संचालन से जुड़ी विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं. इन बैठकों में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, परीक्षा संचालन, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा फॉर्म और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा सकें.
परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत आठ शाखाओं के साथ एक अतिरिक्त शाखा भी कार्यरत है. इन सभी शाखाओं के माध्यम से परीक्षाओं से संबंधित अलग-अलग जिम्मेदारियों को पूरा किया जा रहा है. विश्वविद्यालय का प्रयास है कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.
परीक्षा से पांच दिन पहले पूरा करना होगा आंतरिक मूल्यांकन
विश्वविद्यालय ने सभी संबद्ध कॉलेजों, संस्थानों के प्रमुखों और विभागाध्यक्षों को परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक गतिविधियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं. निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के मिड टर्म टेस्ट, गृह परीक्षण, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल परीक्षाओं और अन्य आंतरिक मूल्यांकन की गतिविधियां परीक्षा शुरू होने से कम से कम पांच दिन पहले पूरी करनी होंगी. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आंतरिक मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. सभी विभागों और कॉलेजों को निर्धारित समयसीमा के भीतर मूल्यांकन संबंधी कार्य पूरे करने होंगे, ताकि परीक्षा संचालन और आगे परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया प्रभावित न हो.
25 नवंबर से एचपीयू पीजी एग्जाम
परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि, "एचपीयू की स्नातकोत्तर परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होंगी. इसके लिए प्रदेशभर में 49 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं. बिना विलंब शुल्क परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि पहले 12 नवंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन इस दौरान अवकाश होने के कारण विद्यार्थियों के हित में इसे बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दिया गया है. इसके बाद नियमानुसार विलंब शुल्क लगेगा. उन्होंने बताया कि अधिकतर विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं. परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रमुखों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं. सभी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है. परीक्षाओं के बाद निर्धारित समयावधि में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे."
चार से पांच दिन पहले जारी होंगे एडमिट कार्ड
पीजी परीक्षाओं में शामिल होने वाले पात्र विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से चार से पांच दिन पहले जारी किए जाएंगे. विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अपना एडमिट कार्ड साथ लेकर पहुंचना अनिवार्य होगा. वहीं, विश्वविद्यालय की ओर से संभावित डेटशीट जारी कर दी गई है. विस्तृत और संशोधित डेटशीट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है. विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से संबंधित अपडेट और डेटशीट नियमित रूप से जांचते रहें.
परीक्षा परिणाम भी तय समय में घोषित करने की तैयारी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षाओं के साथ ही परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को भी ध्यान में रखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. विश्वविद्यालय का प्रयास है कि परीक्षाएं संपन्न होने के बाद निर्धारित समयावधि के भीतर परिणाम घोषित किए जाएं, ताकि विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों.
इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक, एचपीयू के डीन ऑफ स्टडीज, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों और परीक्षा शाखाओं के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. बता दें कि, प्रदेश में 142 सरकारी कॉलेज हैं. इनमें 133 सरकारी डिग्री कॉलेज और नौ संस्कृत कॉलेज शामिल हैं. इन कॉलेजों में कुल 1,02,901 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 6,277 स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल हैं. ऐसे में आगामी पीजी परीक्षाएं विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण हैं.
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