एचपीयू में 745 मेधावियों का सम्मान, किसी ने पढ़ाई तो किसी ने खेल में दिखाया दम
समारोह में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रो. ममता मोक्टा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में मेधा, प्रतिभा और उपलब्धियों का सम्मान हुआ. विश्वविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कुलपति आचार्य प्रो. महावीर सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 745 विद्यार्थियों को सम्मानित किया. इनमें 424 छात्र और 321 छात्राएं शामिल हैं. शैक्षणिक उपलब्धियों से लेकर खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया.
नेट-JRF में 303 विद्यार्थियों ने हासिल की उपलब्धि
सम्मानित किए गए 745 विद्यार्थियों में सबसे अधिक 303 विद्यार्थियों को नेट /सेट/जे आर एफ में सफलता के लिए पुरस्कृत किया गया. वहीं शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 294 विद्यार्थियों को सम्मान मिला. इसके अलावा विभागीय प्रतिनिधियों, सांस्कृतिक गतिविधियों और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया.
इन श्रेणियों में मिला सम्मान
• शैक्षणिक उपलब्धियां : 294
• नेट /सेट/जे आर एफ : 303
• सांस्कृतिक गतिविधियां : 24
• खेल गतिविधियां : 32
• एस सी ए पदाधिकारी : 4
• विभागीय प्रतिनिधि (DR) : 88
समारोह में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य प्रो. ममता मोक्टा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. अधिष्ठाता अध्ययन प्रो. बीके शिवराम और परीक्षा नियंत्रक प्रो. एसएल कौशल भी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय और केंद्रीय छात्र कल्याण की ओर से किया गया. विशिष्ट अतिथि प्रो. ममता मोक्टा ने विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया.
शोध के लिए पांच केंद्र स्थापित
कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पांच शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं. विद्यार्थियों और शोधार्थियों को इनका अधिकतम उपयोग करना चाहिए. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजनाएं हासिल करने के लिए भी प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में अलग-अलग विषयों के बीच समन्वय और साझा शोध की जरूरत बढ़ गई है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कुलपति ने कहा कि एआई की बुनियाद डेटा है. ऐसे में शोधार्थियों को डेटा संग्रह, उसके व्यवस्थित विश्लेषण और शोध में प्रभावी इस्तेमाल पर विशेष ध्यान देना होगा.
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