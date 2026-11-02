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एचपीयू में 745 मेधावियों का सम्मान, किसी ने पढ़ाई तो किसी ने खेल में दिखाया दम

एचपीयू का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह ( @HPU )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में मेधा, प्रतिभा और उपलब्धियों का सम्मान हुआ. विश्वविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में कुलपति आचार्य प्रो. महावीर सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 745 विद्यार्थियों को सम्मानित किया. इनमें 424 छात्र और 321 छात्राएं शामिल हैं. शैक्षणिक उपलब्धियों से लेकर खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित किया गया.

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