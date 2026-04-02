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संसद में उठी HPU को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग, हिमाचल के इस सांसद ने शिक्षा मंत्रालय को दिया प्रस्ताव

यदि HPU को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, तो इसे यूजीसी के माध्यम से 100 प्रतिशत फंडिंग मिल सकेगी.

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संसद में उठी HPU को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग (SANSAD TV)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:33 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग अब संसद तक पहुंच गई है. राज्यसभा सांसद और विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. सिकंदर कुमार ने इस मुद्दे को उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय से औपचारिक आग्रह किया है. उनका कहना है कि इससे प्रदेश के लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिल सकेंगी. बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में शून्यकाल के समय डॉ. सिकंदर कुमार ने इस विषय को जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक प्रमुख केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं.

1.5 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा

सांसद ने बताया कि वर्तमान में करीब 1.5 लाख छात्रों का शैक्षिक भविष्य इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा प्रदेश के लगभग 150 कॉलेज इससे संबद्ध हैं. ऐसे में इतने बड़े शैक्षणिक ढांचे का संचालन राज्य सरकार के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्र जैसे किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू और अन्य पहाड़ी इलाकों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं है. देहरा में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय भी इन क्षेत्रों से काफी दूर है, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

केंद्रीय दर्जे से बढ़ेगी फंडिंग और सुविधाएं

डॉ. सिकंदर कुमार के अनुसार, यदि HPU को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है, तो इसे यूजीसी के माध्यम से 100 प्रतिशत फंडिंग मिल सकेगी. इससे विश्वविद्यालय में आधुनिक लैब, रिसर्च सुविधाएं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकेगा. वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण कई जरूरी सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है.

प्रतिभाशाली छात्रों का पलायन रोकने पर जोर

उन्होंने यह भी कहा कि शिमला जैसे प्रमुख शैक्षणिक केंद्र में केंद्रीय संस्थान की कमी के कारण कई प्रतिभाशाली छात्रों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है. केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से न केवल छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी. बता दें कि डॉ. सिकंदर कुमार खुद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, इसलिए उन्हें संस्थान की चुनौतियों और जरूरतों की गहरी समझ है. उन्होंने कहा कि 1970 से प्रदेश की उच्च शिक्षा का आधार रहे इस विश्वविद्यालय को अब समय के साथ अपग्रेड करने की जरूरत है.

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