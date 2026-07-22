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जिस संस्थान में की पढ़ाई उसी के स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट बने सीएम सुक्खू, दूसरे देशों के बड़े नेता भी रहे हैं यहां के छात्र

57 साल का हुआ HPU. स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे CM सुक्खू.

एचपीयू ने मनाया 57वां स्थापना दिवस
एचपीयू ने 57वे स्थापना दिवस में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे सीएम सुक्खू (PIC CREDIT: HPU WEBSITE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 1:52 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) बुधवार को अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, जो स्वयं भी एचपीयू के पूर्व छात्र हैं, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मुख्यमंत्री के लिए यह कार्यक्रम केवल सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि अपने छात्र जीवन की यादों से जुड़े परिसर में वापसी का अवसर भी रहा.

सीएम सुक्खू 1985-86 में सीएम सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लॉ डिमार्टमेंट में डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे. एचपीयू में अध्ययन के दौरान वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बने. 1989 में वो स्टेट यूथ कांग्रेस के सचिव भी बने. आज सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में राजनीति के शीर्ष पद पर हैं और सूबे के मुख्यमंत्री हैं. सालों बाद वो उस संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्यतिथि शामिल हुए जहां वो पूर्व छात्र रहे थे. बतौर पूर्व छात्र होने के नाते सीएम ने संस्थान को 5 करोड़ देने की घोषणा की है.

इस विश्विद्यालय से पढ़ने वाले कई छात्र देश-विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं. यहां सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया, अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों से पढ़ने के लिए छात्र आते हैं. इस विश्विद्यालय से निकले छात्र शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं. यहां के एक पूर्व छात्र अपने देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं.

नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा, और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई
नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा, और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई (PIC CREDIT: FACEBOOK)

एचपीयू से निकली ये हस्तियां

  • हामिद करजई: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हिमाचल विवि में इंटरनेशनल रिलेशन और राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं.
  • अरज़ू राणा देउबा: नेपाल की विदेश मंत्री.
  • जेपी नड्डा: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष.
  • आनंद शर्मा: पूर्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री.
  • रणदीप गुलेरिया एम्स, नई दिल्ली के पूर्व निदेशक एचपीयू से संबंधित आईजीएमसी के पूर्व छात्र रहे हैं.
  • न्यायमूर्ति संजय करोल: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.
  • अभिलाषा कुमारी: मणिपुर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के लोकपाल की पूर्व न्यायिक सदस्य. एचपीयू के विधि संकाय से एलएलबी की पढ़ाई की.
  • अनुपम खेर: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता. (एचपीयू से संबद्ध गवर्नमेंट कॉलेज संजौली के पूर्व छात्र) 2022 में एचपीयू ने उन्हें एल्यूमनाई की सूची में शामिल किया था.
  • मोहित चौहान: प्रसिद्ध गायक. (एचपीयू से संबद्ध गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के पूर्व छात्र)

ये नाम भी हैं शामिल

हिमाचल यूनिवर्सिटी से निकले सितारों में पूर्व विधायक सुरेश भारद्वाज, राकेश सिंघा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, बीजेपी पूर्व अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती, विधायक रणधीर शर्मा, पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर, पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार सिंह हिमाचल विवि के छात्र रहने के साथ साथ एचपीयू के वीसी भी रहे हैं. राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल आदि का नाम शामिल है.

जेपी नड्डा, आनंद शर्मा
जेपी नड्डा, आनंद शर्मा (FILE PHOTO)

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता संजय रत्न, भाजपा नेता महेंद्र धर्माणी, कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर, माकपा नेता संजय चौहान, फालमा चौहान के नाम हैं. इसके अलावा बड़े नामों में महेंद्र पांडेय, नवीन शर्मा, नरेंद्र अत्री, उमेश दत्त, आशीष चौहान, अमित ठाकुर प्रमुख हैं. कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोकेंद्र कुमार 2012 में एचपीयू में एससीए सचिव रहे हैं.

रणधीर शरमा, बिक्रम ठाकुर, राम लाल मारकंडा, राम लाल ठाकुर
रणधीर शरमा, बिक्रम ठाकुर, राम लाल मारकंडा, राम लाल ठाकुर (FILE PHOTO)

1970 में हुई थी स्थापना

एचपीयू अब 57 साल का हो चुका है. 22 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1970 के तहत स्थापित एचपीयू ने पांच दशकों से अधिक के सफर में खुद को प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख शिक्षण एवं शोध संस्थानों में स्थापित किया है. शिमला के समरहिल स्थित करीब 200 एकड़ में फैला हरा-भरा परिसर आज लाखों विद्यार्थियों के सपनों को दिशा दे रहा है. विश्वविद्यालय को NAAC का 'A' ग्रेड प्राप्त है.

सुरेश भारद्वाज, विपिन परमार, राकेश सिंघा, सतपाल सत्ती
सुरेश भारद्वाज, विपिन परमार, राकेश सिंघा, सतपाल सत्ती (FILE PHOTO)

132 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम

स्थापना के समय सीमित विषयों से शुरू हुआ एचपीयू आज 13 फैकल्टी, 52 शिक्षण विभागों, पांच केंद्रों एवं संस्थानों के माध्यम से 132 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर रहा है. कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, प्रबंधन, शिक्षा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, आयुर्वेद, पत्रकारिता, भाषाएं और शोध सहित लगभग हर प्रमुख क्षेत्र में यहां स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर की पढ़ाई होती है. विश्विद्यालय समरहिल परिसर में करीब 7,200 विद्यार्थी और 1,100 शोधार्थी अध्ययन कर रहे हैं. यहां हजारों की संख्या में स्टाफ कार्यरत है.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (PIC CREDIT: HPU WEBSITE)

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुल 356 कॉलेजों और संस्थानों को संबद्धता प्रदान करता है. इनमें 127 सरकारी कॉलेज, 24 सरकारी और निजी संस्कृत कॉलेज, 49 सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी कॉलेज, एक शोध संस्थान, 74 बीएड और एमएड संस्थान, सात विधि (लॉ) कॉलेज, छह सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, एक आयुर्वेदिक कॉलेज, पांच डेंटल कॉलेज, दो होम्योपैथी कॉलेज तथा 13 सरकारी और निजी बायो-साइंस कॉलेज शामिल हैं.

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Last Updated : July 22, 2026 at 1:52 PM IST

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