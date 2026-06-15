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HPTDC ने पदाधिकारियों के बाद अब मीडिया कर्मियों समेत इन श्रेणियों को मिलने वाली विशेष छूट की खत्म

HPTDC ने इन श्रेणियों को मिलने वाली विशेष छूट की खत्म ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को घाटे से उबारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य की वित्तीय स्थिति और निगम की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए HPTDC के होटल और रेस्तरां में विभिन्न श्रेणियां को मिलने वाली अभिषेक सूट तुरंत प्रभाव से वापस का फैसला लिया है. पर्यटन विकास निगम ने मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों, चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सदस्यों को दी जा रही होटल छूट एवं रियायती सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली हैं.

इससे पहले इन श्रेणियों से वापस ली गई थी विशेष सुविधाएं

HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव द्वारा भेजे गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि अब HPTDC के सभी होटलों और इकाइयों में अध्यक्ष, बोर्ड आफ डायरेक्टर सदस्य, एम दी और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को पहले की तरह कोई भी डिस्काउंट या रियायती सुविधा नहीं दी जाएंगी. इससे पहले उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) जैसे अधिकारियों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों को मिलने वाली रियायतों को वापस ले लिया गया था.

HPTDC के प्रबंध निदेशक ने जारी किए आदेश (NOTIFICATION)

निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश