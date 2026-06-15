HPTDC ने पदाधिकारियों के बाद अब मीडिया कर्मियों समेत इन श्रेणियों को मिलने वाली विशेष छूट की खत्म
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निग ने इससे पहले उपाध्यक्ष, MD समेत कई श्रेणियों से विशेष सुविधाएं वापस ली थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 10:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को घाटे से उबारने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य की वित्तीय स्थिति और निगम की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए HPTDC के होटल और रेस्तरां में विभिन्न श्रेणियां को मिलने वाली अभिषेक सूट तुरंत प्रभाव से वापस का फैसला लिया है. पर्यटन विकास निगम ने मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों, चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सदस्यों को दी जा रही होटल छूट एवं रियायती सुविधाएं तत्काल प्रभाव से वापस ले ली हैं.
इससे पहले इन श्रेणियों से वापस ली गई थी विशेष सुविधाएं
HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के विशेष सचिव द्वारा भेजे गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि अब HPTDC के सभी होटलों और इकाइयों में अध्यक्ष, बोर्ड आफ डायरेक्टर सदस्य, एम दी और मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को पहले की तरह कोई भी डिस्काउंट या रियायती सुविधा नहीं दी जाएंगी. इससे पहले उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) जैसे अधिकारियों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों को मिलने वाली रियायतों को वापस ले लिया गया था.
निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश
आदेशों में कहा गया है कि निगम ने सभी होटल इकाइयों के प्रभारियों, वरिष्ठ प्रबंधकों, डीजीएम, एजीएम और डीडीओ को निर्देश दे दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से किसी भी पात्र श्रेणी को छूट नहीं दी जाएगी और अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.
₹147 करोड़ के घाटे में चल रहा HPTDC
बताया जा रहा है कि यह फैसला राज्य सरकार और HPTDC की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया गया है. पर्यटन विकास निगम वर्तमान में करीब 147 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है. ऐसे में सरकार निगम को इस घाटे से उबारने की कवायद में है. हाल के वर्षों में निगम द्वारा खर्चों में कटौती और वित्तीय सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं. इससे पहले भी विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही रियायतों में कटौती की जा चुकी है.
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