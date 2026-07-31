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हिमाचल की बागवानी को नई पहचान देने वाला चेहरा हुआ रिटायर, 1292 करोड़ की HPSHIVA बनी विकास की मजबूत विरासत

शिमला: हिमाचल प्रदेश की बागवानी में पिछले तीन दशकों के दौरान हुए बड़े बदलावों की कहानी लिखने वाले वरिष्ठ बागवानी अधिकारी एवं HPSHIVA परियोजना के परियोजना निदेशक डॉ. देवेन्द्र सिंह ठाकुर शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए. मार्च 1999 में उद्यान विभाग से अपने सरकारी सफर की शुरुआत करने वाले डॉ. ठाकुर ने प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के साथ ऐसी योजनाओं की नींव रखी, जिनका लाभ आने वाले वर्षों तक प्रदेश के हजारों किसान परिवारों को मिलता रहेगा.

खास तौर पर एशियाई विकास बैंक (ADB) के सहयोग से संचालित 1292 करोड़ की HPSHIVA परियोजना को अवधारणा से लेकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) स्वीकृति और जमीनी क्रियान्वयन तक पहुंचाने में उनकी भूमिका को बागवानी क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है. आज ये परियोजना सात उपोष्णकटिबंधीय जिलों के 52 विकास खंडों में किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक खेती को आधुनिक, लाभकारी एवं बाजार आधारित बागवानी से जोड़ने का काम कर रही है.

विदेशों से प्रशिक्षण हासिल कर, हिमाचल में किया लागू

डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी से बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर की शिक्षा प्राप्त करने वाले डॉ. ठाकुर ने फिलीपींस, इज़राइल और दक्षिण कोरिया में आधुनिक बागवानी, सूक्ष्म सिंचाई, मूल्य श्रृंखला विकास और परियोजना प्रबंधन का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण हासिल किया. इस अनुभव को उन्होंने हिमाचल की योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया. उनके कार्यकाल में हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन (HTM), MIDH, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), SMAM, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन, R-WBCIS और पुष्प क्रांति जैसी अनेक योजनाओं को नई गति मिली. रिकॉर्ड बजट स्वीकृत कराने, पहली बार 25 प्लांट हेल्थ क्लीनिक, 210 फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन (FLDs) और कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कराने का श्रेय भी उनके नाम रहा. डॉ. ठाकुर का मानना था कि HPSHIVA केवल एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि हिमाचल के उपोष्ण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक तस्वीर बदलने का अभियान है.