27 फरवरी से 3 मार्च तक HPSEBL की ये सेवाएं रहेंगी बंद, उपभोक्ताओं से अपील पहले ही निपटा लें ये काम

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जन सूचना जारी की है. बोर्ड के अनुसार एसएपी-आईएसयू/सीआरएम सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन के चलते 27 फरवरी से 3 मार्च तक एसएपी-आईएसयू/सीआरएम से संबंधित सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी.

जारी सूचना में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन, कंज्यूमर पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन सहित सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. इसके साथ ही उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर सकेंगे. नया बिजली कनेक्शन जारी करना, नाम परिवर्तन, लोड बढ़ाने या घटाने से संबंधित आवेदन, शिकायत पंजीकरण और अन्य उपभोक्ता सेवाएं भी इस दौरान प्रभावित रहेंगी.

एसडीओ रामपुर राजेश मुखिया ने स्पष्ट किया है कि यह कदम तकनीकी उन्नयन (अपग्रेडेशन) प्रक्रिया के तहत उठाया जा रहा है. सॉफ्टवेयर और सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का उद्देश्य भविष्य में उपभोक्ताओं को अधिक तेज, सुरक्षित और सुचारू सेवाएं प्रदान करना है. अधिकारियों के अनुसार अपग्रेडेशन पूरा होने के बाद सिस्टम की कार्यक्षमता और डेटा प्रबंधन क्षमता में सुधार होगा, जिससे सेवा वितरण और अधिक प्रभावी बनेगा.