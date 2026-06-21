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हिमाचल में महिलाओं के पास 12,300 महीना कमाने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह 12,300 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, हालांकि उन्हें आवास, एचआरए, यात्रा भत्ता अथवा किसी अन्य प्रकार की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी.

अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने वाली अभ्यर्थी की 31 मई 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए. इच्छुक उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड अथवा विषय के लिए आवेदन कर सकेंगी. चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति प्रदेश के विभिन्न विद्युत बोर्ड कार्यालयों में की जाएगी. इनमें शिमला में सबसे 40 प्रशिक्षुओं को अवसर मिलेगा. इसके अलावा हमीरपुर में 13, सुंदरनगर में 8, मंडी में 7, धर्मशाला में 6, कांगड़ा में 4 और सोलन, नाहन, रामपुर, रोहड़ू, डलहौजी, देहरा, ऊना, बिलासपुर व कुल्लू सहित अन्य केंद्रों में भी प्रशिक्षुओं की तैनाती की जाएगी.

तीन पसंदीदा प्रशिक्षण केंद्र चुनने की सुविधा

बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अधिकतम तीन पसंदीदा प्रशिक्षण केंद्र चुनने की सुविधा दी है, हालांकि अंतिम केंद्र आवंटन मेरिट और सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा. यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान पाए जाते हैं, तो अधिक आयु वाली उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी. पात्र महिला अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां ईमेल के माध्यम से apprenticeship@hpseb.in पर भेजनी होंगी. बोर्ड प्रबंधन का मानना है कि यह कार्यक्रम प्रदेश की युवतियों को तकनीकी क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के साथ-साथ उनके करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.