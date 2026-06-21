बिजली बोर्ड में पदोन्नति की सौगात, तीन अंडर सेक्रेटरी बने डिप्टी सेक्रेटरी
HPSEB ने 3 अंडर सेक्रेटरी अधिकारियों को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया, जानें किन अधिकारियों को मिला प्रमोशन और क्या हैं नए आदेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 1:04 PM IST
शिमला: राज्य बिजली बोर्ड ने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए तीन अंडर सेक्रेटरी अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है. विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर जारी आदेशों के तहत इन अधिकारियों को डिप्टी सेक्रेटरी (उप-सचिव) के पद पर पदोन्नत किया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि पदोन्नति मिलने के बावजूद तीनों अधिकारी फिलहाल अपने वर्तमान कार्यस्थलों पर ही सेवाएं देते रहेंगे. इससे संबंधित कार्यालयों के नियमित कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा. बोर्ड प्रबंधन का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों को उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ पदोन्नत करने से कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी. इसके साथ ही, पदोन्नत अधिकारियों को संशोधित वेतन विनियम-2022 के तहत वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि चुनने का विकल्प भी प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें वित्तीय लाभों के निर्धारण में सुविधा मिलेगी.
इनको मिला पदोन्नति का तोहफा
राज्य बिजली बोर्ड की ओर से जारी आदेशों के अनुसार तिलक राज, राजेश कुमारी और विद्या देवी को डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया गया है. तिलक राज वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) कार्यालय में कार्यरत हैं, जबकि राजेश कुमारी मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) जोन हमीरपुर और विद्या देवी मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिकल सिस्टम) हमीरपुर कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं. तीनों अधिकारियों की पदोन्नति लेवल-20 के वेतनमान में की गई है और ये उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी.
बोर्ड प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत अधिकारियों को पदभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी अपना विकल्प विभाग को प्रस्तुत करना होगा. वहीं, डिप्टी सेक्रेटरी संवर्ग में पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता सूची अलग से जारी की जाएगी, जिसके लिए विभागीय नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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