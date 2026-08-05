21 दिन का अल्टीमेटम, नहीं मानीं मांगें तो विधानसभा घेरेंगे बिजली कर्मचारी, HPSEBL प्रबंधन को खुली चेतावनी
अपनी लंबित मांगों को लेकर एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है और विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 6:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ता असंतोष अब आंदोलन की दहलीज पर पहुंच गया है. सालों से लंबित मांगों और बार-बार आश्वासन के बावजूद समाधान न मिलने का आरोप लगाते हुए एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है. यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने, नियमित भर्ती, प्रमोशन, आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित लाभों समेत 10 प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आगामी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर बड़ा सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा.
कर्मचारियों के धैर्य ने दिया जवाब
एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन का कहना है कि अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे चुका है और अगर आंदोलन की नौबत आई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली बोर्ड प्रबंधन की होगी. एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रहा है. कई बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इसी कारण यूनियन ने औपचारिक नोटिस जारी कर 21 दिनों के अंदर मांगों का समाधान करने की चेतावनी दी है.
ये है बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांगे
- 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली.
- 15 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री द्वारा 18वें राज्य सम्मेलन में की गई घोषणाओं को तत्काल लागू करना.
- पदोन्नति शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन (Re-delegation).
- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए व्यापक नीति बनाकर नौकरी की सुरक्षा.
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुबंध सेवा को अर्हक सेवा में शामिल कर सभी वित्तीय, वरिष्ठता, पदोन्नति और पेंशन लाभ देना.
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय भुगतान के लिए समयबद्ध व्यवस्था.
- RDSS के तहत स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा कर इसे केवल औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक सीमित करना.
- रिक्त पदों पर नियमित भर्ती शुरू करना.
- 2023 के आरएंडपी नियमों से प्रभावित गैर-आईटीआई टी/मेट्स और एएलएम को एकमुश्त पदोन्नति देना.
- दूरदराज के क्षेत्रों में एएलएम के पद बढ़ाना.
बोर्ड प्रबंधन को दी आंदोलन की चेतावनी
एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर नोटिस अवधि समाप्त होने तक इन मांगों पर सकारात्मक और ठोस फैसला नहीं लिया गया तो मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा. इसके साथ ही बिजली बोर्ड के अभियंताओं, कर्मचारियों और पेंशनरों की संयुक्त एक्शन कमेटी के संयोजक लोकेश ठाकुर और सह-संयोजक हीरा लाल वर्मा को भी नोटिस की प्रति भेजी गई है और प्रस्तावित आंदोलन को सफल बनाने के लिए संयुक्त एक्शन कमेटी के सभी घटकों से समर्थन देने की अपील की गई है. यूनियन का कहना है कि अब फैसला प्रबंधन के हाथ में है और अगर मांगों की अनदेखी जारी रही तो प्रदेशभर के बिजली कर्मचारी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे.