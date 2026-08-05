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21 दिन का अल्टीमेटम, नहीं मानीं मांगें तो विधानसभा घेरेंगे बिजली कर्मचारी, HPSEBL प्रबंधन को खुली चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में कर्मचारियों और पेंशनरों का बढ़ता असंतोष अब आंदोलन की दहलीज पर पहुंच गया है. सालों से लंबित मांगों और बार-बार आश्वासन के बावजूद समाधान न मिलने का आरोप लगाते हुए एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है. यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ कर दिया है कि अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लागू करने, नियमित भर्ती, प्रमोशन, आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित लाभों समेत 10 प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आगामी मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर बड़ा सामूहिक प्रदर्शन किया जाएगा.

कर्मचारियों के धैर्य ने दिया जवाब

एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन का कहना है कि अब कर्मचारियों का धैर्य जवाब दे चुका है और अगर आंदोलन की नौबत आई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली बोर्ड प्रबंधन की होगी. एचपीएसईबी एम्प्लाइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितिश भारद्वाज और महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन बिजली कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह विफल रहा है. कई बार ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते कर्मचारियों में भारी आक्रोश है. इसी कारण यूनियन ने औपचारिक नोटिस जारी कर 21 दिनों के अंदर मांगों का समाधान करने की चेतावनी दी है.