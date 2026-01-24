HPSC भर्ती विवाद ने पकड़ा तूल, करनाल में छात्रों की हुंकार, पारदर्शिता पर सवाल, उग्र आंदोलन की चेतावनी

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 10:17 PM IST

करनाल: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) की भर्तियों को लेकर छात्रों का आक्रोश अब सड़कों से निकलकर प्रेस वार्ताओं तक पहुंच गया है. करनाल में HPSC से जुड़े अभ्यर्थियों ने खुलकर आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया. छात्रों का आरोप है कि भर्तियों में जानबूझकर ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवार बाहर हो जाएं और पद खाली रह जाए.

35 प्रतिशत कट-ऑफ बना बेरोजगारी की दीवार : प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में 35 प्रतिशत अंक की अनिवार्य शर्त पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है. इस नियम के कारण हजारों पद खाली पड़े हैं और योग्य अभ्यर्थी वर्षों से बेरोजगार घूमने को मजबूर हैं. छात्रों का दावा है कि यह नीति न तो भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करती है और न ही शिक्षा व्यवस्था को.

एचपीएससी के खिलाफ युवाओं में आक्रोश (Etv Bharat)

परीक्षा प्रक्रिया पर अविश्वास, कॉपियां सार्वजनिक करने की मांग : छात्रों ने परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि न तो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई जाती हैं और न ही यह बताया जाता है कि कहां गलती हुई. पारदर्शिता की कमी के कारण अभ्यर्थियों का HPSC से भरोसा उठ चुका है. इसी वजह से कॉपियां सार्वजनिक करने और निष्पक्ष मूल्यांकन की मांग तेज हो गई है.

'हमें जानबूझकर फेल किया जा रहा है': HPSC की अभ्यर्थी आशा ने बताया कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन सरकार इन रिक्तियों को भरने के बजाय 35 प्रतिशत का कठोर मानदंड बनाकर छात्रों को बाहर कर रही है. आशा का कहना है कि "चयनित अभ्यर्थियों में ज्यादातर दूसरे राज्यों से हैं, जबकि हरियाणा के युवाओं को कोई राहत नहीं दी जा रही है." उन्होंने सवाल उठाया कि "जब दूसरे राज्यों में परीक्षा में स्थानीय सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं?"

सब्जेक्टिव परीक्षा में घोटाले का आरोप : आशा ने यह भी आरोप लगाया कि "सब्जेक्टिव परीक्षाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है. “बिना खर्ची-बिना पर्ची” की नीति केवल कागज़ों तक सीमित है. न तो पेपर चेक करवाने की सुविधा है और न ही यह बताया जाता है कि अभ्यर्थी कहां चूके" उन्होंने कहा कि "कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है, फिर भी सरकार योग्य युवाओं को नियुक्त करने के बजाय उनसे मुफ्त में पढ़वाना चाहती है. यह सीधा-सीधा शोषण है."

भूख हड़ताल और आंदोलन जारी, और तेज़ होने के संकेत : छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी. यदि सरकार ने अनदेखी की, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा.

कांग्रेस का खुला समर्थन, युवाओं के साथ कंधे से कंधा : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस उपप्रधान सोमिल संधू ने प्रेस वार्ता में कहा कि "कांग्रेस पूरी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ी है." उन्होंने आश्वासन दिया कि "इस लड़ाई में जो भी सहयोग चाहिए होगा, कांग्रेस युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी." संधू ने कहा कि "जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, कांग्रेस का समर्थन जारी रहेगा."

HPSC का पक्ष आना बाकी : आपको बता दें कि छात्रों के आरोपों पर फिलहाल एचपीएससी का कोई पक्ष साामने नहीं आया है. पूरे मामले में एचपीएससी के पक्ष का भी इंतज़ार है.

