एचपीएससी लेक्चरर भर्ती पर बवाल, 613 पदों में सिर्फ 151 चयनित, भिवानी में अभ्यर्थियों का उग्र आंदोलन

भिवानी: भिवानी में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित अंग्रेजी लेक्चरर भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. सोमवार को लघु सचिवालय के बाहर अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने विरोध के दौरान परिणाम की प्रतियों को आग के हवाले कर विरोध जताया. साथ ही अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पूरी तरह नदारद रही. आयोग ने योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर बाहर किया है. कम चयन से विवाद: एचपीएससी ने अंग्रेजी लेक्चरर के 613 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन परिणाम घोषित होने पर मात्र 151 अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया. शेष पद खाली छोड़ देने से अभ्यर्थियों में रोष है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हरियाणा के योग्य युवाओं की अनदेखी कर बाहर के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई. इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को योग्य न मानना समझ से परे है. भिवानी में अभ्यर्थियों का उग्र आंदोलन (ETV Bharat)