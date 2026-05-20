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HPSC लगातार विवादों के घेरे में, विपक्ष का आरोप हरियाणवी युवाओं को किया जा रहा दरकिनार, भर्तियों के आंकड़े और एक्सपर्ट की नजर

'गुजरात में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण': गुजरात में 1995 से एक सरकारी रेजोल्यूशन लागू है, जिसके तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है. गुजरात के उद्योगों में 85% वर्कफोर्स (श्रमिक स्तर) और 60% मैनेजरियल पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति अनिवार्य है. कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कि 2012 से 2022 तक आरपीएससी की भर्तियों में अन्य राज्यों के लोगों को मात्र 1 प्रतिशत नौकरियां मिलीं (यानी 99% भर्तियां स्थानीय युवाओं की हुईं). राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग में भी 99% से अधिक स्थानीय युवाओं को ही भर्ती किया गया. जबकि बाहरी राज्यों के लोगों का चयन प्रतिशत सिर्फ 0.9% रहा." किन भर्तियों में कितने चयनित उम्मीदवार बाहरी: सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि "हरियाणावासियों का हक साजिश के तहत मारा जा रहा है. कहा कि जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, उनके साथ भी बड़ा धोखा हो रहा है. हरियाणा के युवा डंकी रूट से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा में ग्रुप ए, बी, सी की नौकरियों का पलायन दूसरे प्रदेशों में हो रहा है. हरियाणा के बाहर के प्रदेशों के बच्चों के चयन और आरक्षित वर्गों की सीट खाली छोड़े जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा पावर यूटिलिटीज (एचपीयू) में असिस्टेंट इंजीनियर AE/SDO भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसमें से हरियाणा के केवल 29 थे."

परीक्षा के पैटर्न के लिए राजस्थान से सीखे HPSC: उन्होंने कहा कि "बीजेपी सरकार राजस्थान से सीख सकती है. राजस्थान की भाषा हिंदी है, इसलिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए अलग प्रावधान है. भर्ती परीक्षाओं में 30 से 40 प्रश्न राजस्थान सामान्य ज्ञान के अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं. पंजाब में पंजाबी भाषा के अतिरिक्त पेपर के अलावा 20% प्रश्न पंजाब जीके के पूछे जाते हैं. ऐसे ही मध्य प्रदेश में राज्य जीके के 33% तक हैं."

'हरियाणा के बच्चे नौकरी के लिए कहां जायेंगे': सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि "यदि एचपीएससी के अधिकार क्षेत्र की नौकरियां दूसरे प्रदेशों के युवाओं को मिलेगी तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे." उन्होंने कहा कि "हरियाणा 28 प्रदेशों में अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां एचपीएससी के चेयरमैन का पद पर भी बाहर से आए व्यक्ति की नियुक्ति है." उन्होंने किसी हरियाणवी को एचपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि "जिस राज्य में हिंदी के अलावा राज्य की अलग भाषा है, वहां भाषा का पेपर अनिवार्य किया गया है. जैसे- महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी लेकिन हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी होने के कारण यहां भाषा के आधार पर अलग पेपर नहीं हो सकता."

'हरियाणा में प्रदेश के बच्चों को नहीं मिल रही है जगह': सुरजेवाला ने कहा कि "बाहरी बच्चों से अलगाव नहीं है लेकिन हरियाणा के युवाओं की, संस्कृति, संस्कार, पहरावे, रख-रखाव और जीवनशैली की किसी को जानकारी नहीं होगी तो न्याय कैसे होगा. हरियाणा में बाहरी लोगों को लगा रहे हैं, जिससे प्रदेश के बच्चों को यहां जगह नहीं मिलती और बाहर डोमिसाइल नहीं होने से जगह नहीं मिलती. 'बाहरी लोगों को नौकरी के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार': रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग करते हुए कहा कि "युवाओं के हकों और रोजगारों पर डाका डालने की भाजपाई षड़यंत्र की निष्पक्ष जांच की आवयकता बताई." उन्होंने मुख्यमंत्री से यह मांग भी की है कि "हरियाणा के बाहर से कितने बच्चे नौकरियों पर लगाए गए हैं, इस संबंध में श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए. इसके अलावा प्रदेश की सभ्यता-संस्कृति को जीके के पेपर में जगह दिए जाने की मांग की."

'डोमिसाइल की समय सीमा 10 साल से घटाकर 5 साल किया गया': सुरजेवाला ने कहा कि आयोग के चेयरमैन कहते हैं कि "हरियाणा के युवाओं को लिखना तक नहीं सिखाया गया." उन्होंने कहा कि "आरक्षित वर्ग के बच्चों के लिए भी हरियाणा डोमिसाइल की समय सीमा दस वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है. इससे एनसीआर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हर जगह के बच्चे आकर रहेंगे, जो पांच वर्ष में डोमिसाइल और बीसी या एससी सर्टिफिकेट ले लेता है. ऐसे में हरियाणा के बच्चे बाहर और बाहरी बच्चे अंदर, तो फिर हरियाणा के बच्चे, एससी, बीसी व ईडबल्यूएस समाज के बच्चे कहां जाएं."

पूर्व मुख्यमंत्री हुड्‌डा ने साजिश बताया: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "हरियाणा के उच्च पदों पर बीजेपी द्वारा साजिश के तहत बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं. नतीजतन हरियाणवी युवा दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने को मजबूर हैं." उन्होंने कहा है कि "मौजूदा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं और भर्तियां रद्द हो रही हैं. लेकिन सरकार कोई जवाबदेही नहीं ले रही." कांग्रेस ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बाहरी राज्य के युवाओं को स्थान दिए जाने के आरोप लगाए हैं. एचपीएससी के चेयरमैन को आयात किया: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा अकेला ऐसा राज्य है, जहां सामान्य ज्ञान (GK) के पेपर में प्रदेश की संस्कृति, भाषा, तौर-तरीका, भौगोलिक परिस्थिति, विरासत, रीति-रिवाज और सामाजिक ताने-बाने के बारे में कोई जानकारी होना आवश्यक नहीं है. उन्होंने कहा कि देश भर के राज्यों में स्थानीय जानकारी आवश्यक है लेकिन हरियाणा के जीके के पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में केवल तीन-चार वर्ष बाद ग्रुप-डी के चपरासियों की भर्ती निकाल देते हैं. इसमें हरियाणा से कुछ हजार चपरासी लग जाते हैं लेकिन अगले चार साल तक टीचर से लेकर अफसर तक हरियाणा के बाहर से हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) के चेयरमैन भी बिहार से आयात किए हुए हैं. उन्होंने चेयरमैन के उन बयानों का हवाला भी दिया, जिनमें उनके द्वारा हरियाणा के युवाओं को फेलियर बताते हुए सही तरीके से नहीं पढ़ाए जाने की बात कही गई है.

दूसरे प्रदेश के आरएसएस नेताओं को भर्ती का आरोपः विपक्षी दल सरकारी भर्तियों में कुल पदों के आंकड़ों के आधार पर अपने दावों को मजबूत बता रहे हैं. विपक्षी नेताओं ने हरियाणा सरकार पर सीधे-सीधे भाजपा शासित दूसरे प्रदेशों के आरएसएस के लोगों को नियुक्त करने के आरोप लगाए हैं. जबकि हरियाणा सरकार ने विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुए सभी भर्तियां निष्पक्षता से पूरी होने का दावा किया है. जबकि हाल ही में असिस्टेंट इंग्लिश लेक्चरर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. समूची व्यवस्था को करीब से जानने के लिए ईटीवी भारत ने व्यापाक अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट्स से बात की और किन नेताओं ने क्या आरोप लगाए हैं, वह भी पढ़िए.

पंचकूला: हरियाणा सरकार पर सरकारी भर्तियों में हरियाणवी युवाओं को दरकिनार किए जाने के आरोप लग रहे हैं. कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) या फिर अन्य विपक्षी दल, सभी सरकारी भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल कर रहे हैं. हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) पर सरकारी भर्तियों में गजटेड पदों और सामान्य पदों पर हरियाणा के बजाय दूसरे राज्यों के युवाओं की नियुक्ति के आरोप तेजी पकड़ रहे हैं.

'UPSC पास करने वाले HPSC क्यों नहीं पास कर पाते हैं': उन्होंने सवाल उठाया कि "हरियाणा के जो बच्चे यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर लेते हैं, वो प्रदेश के एचपीएससी से असिस्टेंट इंजीनियर में क्यों उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे. उन्होंने कहा कि सिविल जज के चयन में भी 110 में से 60 बाहर के, सिंचाई विभाग में 49 में से 28 हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे. एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 में से 69 बाहर के, केवल 2 ही हरियाणा के थे. टेक्निकल एजुकेशन विभाग में लेक्चरर के 153 में से 106 बाहरी उम्मीदवार चयनित हुए. सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि जिन वर्गों को आरक्षण से लाभ मिलना चाहिए था, उन वर्गों के साथ भी बैकडोर से धोखा किया जा रहा है." उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि "असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी 613 में से कुल 151 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, शेष पद खाली रहे. डीएससी वर्ग के साथ 60 रिजर्व सीट्स में से केवल 1 का चयन किया गया, 35% और कई कंडीशंस की आड़ में शेष खाली छोड़ दी गई."



भर्तियों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर सवाल: विपक्षी दल के नेताओं ने सवाल किए हैं कि जब हरियाणा के युवा यूपीएससी परीक्षा में टॉप कर रहे हैं, तो एचपीएससी को प्रदेश से योग्य अभ्यर्थी क्यों नहीं मिल रहे. कांग्रेस की नेता श्वेता ढूल ने कहा कि "हरियाणा के युवाओं के साथ बड़े पैमाने पर अन्याय किया जा रहा है. असिस्टेंट प्रोफेसर (साइकॉलोजी) की भर्ती में चार सौ युवाओं ने परीक्षा दी लेकिन केवल तीन ही पास हो सके. जबकि कुल पद 85 थे, नतीजतन 82 पद रिक्त रह गए. उन्होंने एचपीएससी को रेगुलर पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर भी सवाल खड़े किए."



ग्रुप-बी के पदों पर 90 प्रतिशत बाहरी: इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में धांधली होने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "योग्य उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जा रहा है और ग्रुप बी की नौकरियों में तो 90 प्रतिशत चयनित उम्मीदवार हरियाणा से बाहर के हैं." उन्होंने हरियाणा सरकार के एचपीएससी द्वारा बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियों की भर्ती के दावे को झूठ का पुलिंदा बताया है." उन्होंने कहा है "कि ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के गजटेड पदों पर बाहरी भाजपा शासित प्रदेशों से आरएसएस के लोगों को नियुक्ति दी जा रही है." उन्होंने आरोप लगाए कि "आरएसएस के लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उन्हें विभिन्न प्रदेशों में भेजकर आरएसएस को बढ़ावा देने के लिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भर्ती करके जिम्मेदारी दी जाती है."

भाजपा ने सभी सीमाएं लांघी: हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं भाजपा-चौटाला सरकार के कार्यकाल के दौरान एचसीएस चयनित मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले करन दलाल ने कहा कि "मौजूदा सरकार ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं. एचपीएससी के माध्यम से प्रदेश के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों को प्रोफेसर की नियुक्तियां दी जा रही हैं, ताकि युवा पीढ़ी के दिमाग में हिंदुत्व और भाजपा की विचारधारा को मजबूत कर सकें." उन्होंने कहा कि "भाजपा सरकार पाठ्यक्रमों में, पुस्तकों में इतिहास को बदलने का काम किया है. अब रिक्रुटमेंट के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है. जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी की अप्वाइंटमेंट या तो वाइस चांसलर करते हैं या फिर एचपीएससी द्वारा की जाती है, नतीजतन दोनों ओर से हरियाणा में युवा पीढ़ी की दिमाग में भाजपा सरकार की मनचाही बातों को मजबूत कर सकें."

'भाजपा सरकार का यह राजनीतिक मुद्दा है': करन दलाल ने कहा कि "पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिक्रुटमेंट के माध्यम से बाहरी लोगों को बड़ी संख्या में भर्ती किया जा रहा है. भले ही संवैधानिक तौर पर बाहरी राज्यों के लोगों की नियुक्ति का प्रावधान है लेकिन दूसरी ओर मौजूदा सरकार प्रदेश के लोगों को बाहर भी करना चाहती है. जबकि हरियाणा के योग्य उम्मीदवारों की भी नियुक्ति की जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा. क्योंकि भाजपा सरकार का यह राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि ये हरियाणा को छोड़ना नहीं चाहते, जिसका कारण प्रदेश का दिल्ली से तीन ओर से जुड़ना है." उन्होंने कहा कि जहां कौशल रोजगार निगम की भर्तियां हों, एसएस बोर्ड या एचपीएससी द्वारा या डायरेक्ट भर्तियां हो, सभी ओर से ऐसा किया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "यह सभी गतिविधियां हरियाणा को काफी बर्बाद करेगी. सभी संस्थानों को दुरूपयोग हर सरकार में हुआ है लेकिन भाजपा ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं. गौरतलब है कि करन दलाल ने भाजपा-चौटाला सरकार में वर्ष 2002 के एचसीएस बैच को अदालत में चुनौदी दी थी. इस बैच के कई एचसीएस अब आईएएस बनने वाले हैं, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगी है."

दोनों दल कांग्रेस और इनेलो ने कभी नौकरियों में मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी. यह मेरिट को प्राथमिकता देते तो युवाओं का विश्वास नहीं गिरता. एचपीएससी का अपना सिस्टम है उसे कोई रोक नहीं सकता है. पारदर्शिता लानी है तो यह मानना पड़ेगा. हमारे राज्य के बच्चे अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं. यूपीएससी ऐसी परीक्षाओं में हमारे बच्चे अव्वल आ रहे हैं.- नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री

हरियाणा में 4 लाख से ज्यादा युवा पा रहे हैं बेरोजगारी भत्ताः 2025 में झज्जर से कांग्रेस विधायक भुक्कल के प्रश्न के जवाब में सरकार की ओर से राज्य में बेरोजगारों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई. सरकार के अनुसार राज्य में 404950 बेरोजगार पंजीकृत हैं. पंजीकृत बेरोजगारों को राज्य सरकार की ओर से शिक्षित युवा भत्ता मानदेय का लाभ दिया जा रहा है. गुरुग्राम जिले में सबसे कम 2984 युवाओं को लाभ मिल रहा है. वहीं जींद में सबसे अधिक 40595 युवाओं को लाभ मिल रहा है.

पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपये मासिक भत्ताः हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है. राज्य के शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना के माध्यम से योग्य पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है. वहीं ग्रेजुएट बेरोजगारों को 1500 रुपये मासिर सहायता राशि का प्रावधान है. दूसरी ओर 10+2 पास बेरोजगार युवाओं को 900 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता और 100 घंटे काम करने के एवज में 600 रुपये हर माह सरकार मानदेय रही है.

2023-24 में 5932 पदों का निकला विज्ञापन, भर्तियां महज 1831: एचपीएससी 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए 5932 पदों का विज्ञापन जारी किया गया. जारी विज्ञापनों के आलोक में 226226 आवेदन प्राप्त हुए. वहीं इस साल कुल 1831 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया गया. वहीं वर्ष 2023-24 के दौरान आयोग का कुल व्यय 23,98,56,763 रुपये रहा. जबकि स्वीकृत बजट 36,42,71,987 रहा. परीक्षा शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों के रूप में कुल 11,07,57,942 रुपये की राशि प्राप्त हुई.

परीक्षा फार्म से आयोग को मिले 10 करोड़ से ज्यादा की राशिः हरियाणा लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान आयोग का कुल व्यय 31,40,02,604 रुपये रहा. जबकि स्वीकृत बजट 49,00,00,000 रुपये था. वहीं इसी साल परीक्षा शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों के रूप में कुल 10,49,48,304 रुपये की राशि प्राप्त हुई.

10 महीने लगे रद्द परीक्षा के आयोजन मेंः वर्ष 2020-21 हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने अपने पत्र के माध्यम से HCS (Ex.Br.) और अन्य संबद्ध सेवाओं के 156 पदों को भरने के लिए एक मांग पत्र भेजा था. सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार के सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित एक पद को सरकार द्वारा वापस ले लिया गया. कुल भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या 155 थी. आयोग ने इन पदों के लिए अपना विज्ञापन 26.02.2021 को प्रकाशित हुआ था. प्रारंभिक परीक्षा 12.09.2021 को आयोजित की गई थी. हालांकि प्रशासनिक कारणों से इसे रद्द कर दिया गया था. प्रारंभिक परीक्षा फिर से 24.07.2022 को आयोजित की गई और इसका परिणाम 09.08.2022 को घोषित किया गया. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 1,48,262 आवेदकों में से 41,013 उम्मीदवार उपस्थित हुए. मुख्य परीक्षा के लिए कुल 2018 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया. मुख्य परीक्षा का परिणाम 17.01.2023 को घोषित किया गया था. अंततः कुल 155 उम्मीदवारों की अनुशंसा 09.02.2023 को हरियाणा सरकार को भेजी गई थी.

न्यायिक सेवा के लिए नहीं मिले योग्य उम्मीदवार, 138 पद रह गए खाली: HCS (न्यायिक शाखा) परीक्षा 2020-21 के लिए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने दिनांक 05.01.2021 के माध्यम से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 256 पदों (239 वास्तविक पद + 17 संभावित पद) के लिए एक अधियाचना भेजी. आयोग ने 13.01.2021 को प्रकाशित विज्ञापन जारी किया. प्रारंभिक परीक्षा 13.11.2021 को आयोजित की गई, जिसके बाद 3,246 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हुए. इसके बाद, कुल 3,111 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन किया. कुल 455 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया. 256 पदों के लिए 118 उम्मीदवार चयन के लिए उपयुक्त पाए गए. आयोग ने 10.11.2022 को हरियाणा सरकार को अपनी सिफारिश भेजी.