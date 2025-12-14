ETV Bharat / state

HPSC ने घोषित की मनोविज्ञान विषय के स्क्रीन टेस्ट और वाणिज्य विषय के नॉलेज टेस्ट की तिथि, वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

Assistant Professor Recruitment: हरियाणा लोक सेवा आयोग सहायक प्रोफेसर के मनोविज्ञान और वाणिज्य विषय के स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तिथि घोषित की.

Haryana Public Service Commission
Haryana Public Service Commission (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 14, 2025 at 8:12 AM IST

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने सहायक प्रोफेसर के कुल 2424 पदों के लिए जो भर्ती निकाली, उसमें मनोविज्ञान और वाणिज्य विषय के स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तिथि घोषित कर दी गई है. विज्ञापन संख्या 63/2024 के तहत मनोविज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और विज्ञापन संख्या 44/2024 के तहत वाणिज्य विषय के सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा, दोनों 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

विषयों के अनुसार पदों की संख्या देखें: गौरतलब है कि यह भर्ती 2024-2025 के दौरान हुई थी, जिसमें पदों का पुनर्गठन हुआ था. नतीजतन उम्मीदवार नवीनतम अधिसूचना में विषयों के अनुसार पदों की संख्या देख सकते हैं. हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों पर भर्ती है.

वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड: आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in पर दिए गए लिंक से 15 दिसंबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट A-4 साइज के पेपर पर लेना होगा, ताकि उनकी फोटो और अन्य जानकारी आसानी से देखी/सत्यापित की जा सके.

ऐसे उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा प्रवेश: जिन किन्हीं भी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का साइज छोटा होगा और फोटो व हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है.

वाणिज्य विषय की परीक्षा के लिए जानकारी: हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग में वाणिज्य विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य जानकारी दी गई है. यहां भी विषय ज्ञान परीक्षा से पहले यहां भी उम्मीदवारों को आयोग की उक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक से 15 दिसंबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है. यहां भी एडमिट कार्ड के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन करना होगा.

ASSISTANT PROFESSOR RECRUITMENT

