HPSC ने घोषित की मनोविज्ञान विषय के स्क्रीन टेस्ट और वाणिज्य विषय के नॉलेज टेस्ट की तिथि, वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

पंचकूला: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने सहायक प्रोफेसर के कुल 2424 पदों के लिए जो भर्ती निकाली, उसमें मनोविज्ञान और वाणिज्य विषय के स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तिथि घोषित कर दी गई है. विज्ञापन संख्या 63/2024 के तहत मनोविज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और विज्ञापन संख्या 44/2024 के तहत वाणिज्य विषय के सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा, दोनों 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

विषयों के अनुसार पदों की संख्या देखें: गौरतलब है कि यह भर्ती 2024-2025 के दौरान हुई थी, जिसमें पदों का पुनर्गठन हुआ था. नतीजतन उम्मीदवार नवीनतम अधिसूचना में विषयों के अनुसार पदों की संख्या देख सकते हैं. हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग में मनोविज्ञान विषय में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों पर भर्ती है.

वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड: आयोग ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आयोग की वेबसाइट http://hpsc.gov.in पर दिए गए लिंक से 15 दिसंबर 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट A-4 साइज के पेपर पर लेना होगा, ताकि उनकी फोटो और अन्य जानकारी आसानी से देखी/सत्यापित की जा सके.

ऐसे उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा प्रवेश: जिन किन्हीं भी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का साइज छोटा होगा और फोटो व हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है.