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हिमाचल में अब 780 नर्सों की होगी भर्ती, 468 पदों की बढ़ोतरी की गई

सहायक स्टाफ नर्स के 468 अतिरिक्त पदों को मंजूरी मिलने से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 9:07 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से फिक्स मानदेय के आधार पर भरे जा रहे सहायक स्टाफ नर्स के पदों की संख्या में 468 पदों की बढ़ोतरी की गई है. अब आयोग सहायक स्टाफ नर्स के कुल 780 पदों पर भर्ती करेगा. इससे प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे नर्सिंग अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 23 जुलाई, 2026 को आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 12/2026 में पोस्ट कोड-26044 के तहत सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद विज्ञापित किए गए थे. भर्ती प्रक्रिया के बीच मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के निदेशालय से 468 अतिरिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई है.

निदेशालय से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति मिलने के बाद अब पहले से विज्ञापित 312 पदों में 468 पद और जोड़ दिए गए हैं. इस तरह सहायक स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या बढ़कर 780 हो गई है. पदों में हुई इस बढ़ोतरी से अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि पदों की संख्या बढ़ाने के अलावा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य नियम और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही आगे बढ़ेगी. सहायक स्टाफ नर्स के 468 अतिरिक्त पदों को मंजूरी मिलने से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. वहीं, लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

अब कुल 780 पदों पर भर्ती होने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 12/2026 के तहत पोस्ट कोड-26044 में सहायक स्टाफ नर्स के पदों की संख्या संशोधित कर 780 कर दी गई है, जबकि भर्ती प्रक्रिया के अन्य सभी प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे.

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