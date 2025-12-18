हिमाचल में इस दिन होगी TGT Arts भर्ती परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जाम
हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग टीजीटी आर्ट्स भर्ती के लिए एग्जाम आयोजित करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 9:38 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक टीजीटी आर्ट्स भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. ये जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने दी. डॉ. महाजन ने बताया कि ये परीक्षा, पोस्ट कोड 25001 के तहत आयोजित की जा रही है. इसे पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित प्रणाली (Computer Based System) के जरिए संपन्न करवाया जाएगा.
बिना एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री
राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वे वंचित न रहें. आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड के बिना किसी भी अभ्यर्थी को एग्जाम सेंटर में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी.
"परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र और रोल नंबर की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी. इसके अलावा अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर भी अपने एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और रोल नंबर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं." - डॉ. विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
एडमिट कार्ड के लिए कब एक्टिव होगा लिंक ?
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने पेपर से लगभग एक सप्ताह पहले वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. डॉ. विक्रम महाजन ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे एग्जाम के दिन निर्धारित समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, ताकि प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके.
अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
साथ ही आयोग सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और सिर्फ आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. प्रदेश राज्य चयन आयोग का कहना है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम से न सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि मूल्यांकन कार्य भी तेजी से पूरा किया जा सकेगा. जिससे परिणाम समय पर घोषित किए जा सकेंगे. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी हैं और शांतिपूर्ण एवं सफल परीक्षा आयोजन का भरोसा दिलाया है.