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HPRCA ने 5 श्रेणियों के भर्ती परीक्षा परिणाम किए घोषित, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने 5 विभिन्न श्रेणियों के लिए भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अधिकारिक साइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं.

Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 2:33 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पांच विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBST) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. सभी परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहां अभ्यर्थी अपने परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं.

इन पांच श्रेणियों का परिणाम घोषित

  1. स्टेनो टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-25025)
  2. साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फॉरेंसिक) (पोस्ट कोड-25021)
  3. फिजिक्स टीचर (पोस्ट कोड-26019)
  4. बायोलॉजी टीचर (पोस्ट कोड-26017)
  5. भूगोल शिक्षक (पोस्ट कोड-26027)

किस पद के लिए कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि कब किस श्रेणी के कितने पदों पर होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन-

  • स्टेनो टाइपिस्ट के एक पद के लिए आयोजित परीक्षा में 21 अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड एवं टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.
  • साइंटिफिक असिस्टेंट (डिजिटल फॉरेंसिक) के एक पद के लिए सफल घोषित चार उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अगस्त को आयोजित की जाएगी.
  • फिजिक्स टीचर के 78 पदों के लिए 203 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 5 अगस्त को होगा.
  • बायोलॉजी टीचर के 78 पदों के लिए 192 उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अगस्त को निर्धारित की गई है.
  • भूगोल शिक्षक के 99 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 202 उम्मीदवार सफल रहे हैं, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन 11 अगस्त को किया जाएगा.

रजिस्टर Email पर मिलेगी सूचना

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि सभी सफल उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के जरिए सूचना भेजी जाएगी. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से कोई कॉल लेटर या बुलावा पत्र (Call letter) जारी नहीं किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को अपने ईमेल नियमित रूप से जांचने की सलाह दी गई है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं अन्य जरूरी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां, प्रत्येक दस्तावेज की दो-दो फोटो प्रतियां तथा वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा.

अगर समय पर न हुए उपस्थित तो...

डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. आय़ोग के सचिव ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परिणाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित दिशा-निर्देश और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. आयोग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और सुचारू तरीके से पूरा करना है, ताकि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके.

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