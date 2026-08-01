HPRCA ने जारी किया स्पेशल एजुकेटर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, 469 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना सभी चयनित अभ्यर्थियों की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 8:43 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने दोनों श्रेणियों के सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है. चयनित उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने कुल 469 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है.
दो श्रेणियों के लिए जारी हुआ परिणाम
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड-25022 के तहत स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक) के 108 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 290 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है. इन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में होगा. वहीं पोस्ट कोड-25023 के तहत स्पेशल एजुकेटर (छठी से बारहवीं कक्षा तक) के 83 पदों के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा में 179 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनका दस्तावेज सत्यापन 26 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे आयोग परिसर में किया जाएगा. दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 191 पदों के लिए 469 उम्मीदवारों को बुलाया गया है.
ईमेल पर मिलेगी सूचना
आयोग ने स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना सभी चयनित अभ्यर्थियों की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी. इसके लिए अलग से कोई कॉल लेटर डाक या अन्य माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी ईमेल नियमित रूप से जांचते रहने की सलाह दी गई है.
ये दस्तावेज साथ लाना होगा जरूरी
दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को सभी मूल प्रमाणपत्र, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. आयोग ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होता है या उसके दस्तावेज अधूरे पाए जाते हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा. इसलिए सभी उम्मीदवार तय कार्यक्रम के अनुसार समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों.
ये भी पढे़ं: 15 फीसदी DA और एरियर पर हाईकोर्ट सख्त, हिमाचल सरकार को दिया 12 हफ्ते का समय
ये भी पढे़ं: 'शेर है सरकार, कर्मचारी हैं मेमने', हिमाचल के कर्मचारी एक्ट पर SC ने क्यों की ये टिप्पणी, कोर्ट ने नहीं मानी सरकार की कोई भी दलील