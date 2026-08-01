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HPRCA ने जारी किया स्पेशल एजुकेटर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, 469 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने दोनों श्रेणियों के सफल अभ्यर्थियों की सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है. चयनित उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने कुल 469 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है.

दो श्रेणियों के लिए जारी हुआ परिणाम

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पोस्ट कोड-25022 के तहत स्पेशल एजुकेटर (प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक) के 108 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 290 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया है. इन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में होगा. वहीं पोस्ट कोड-25023 के तहत स्पेशल एजुकेटर (छठी से बारहवीं कक्षा तक) के 83 पदों के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा में 179 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनका दस्तावेज सत्यापन 26 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे आयोग परिसर में किया जाएगा. दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 191 पदों के लिए 469 उम्मीदवारों को बुलाया गया है.

ईमेल पर मिलेगी सूचना

आयोग ने स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना सभी चयनित अभ्यर्थियों की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी. इसके लिए अलग से कोई कॉल लेटर डाक या अन्य माध्यम से जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को अपनी ईमेल नियमित रूप से जांचते रहने की सलाह दी गई है.