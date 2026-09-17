ETV Bharat / state

सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 66 उम्मीदवार चयनित

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियन के 25 पदों को ट्रेनी आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26012 के अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया है. आयोग के सचिव राम प्रसाद ने बताया कि सीनियर लैब टेक्नीशियन के इन 25 पदों के लिए कुल 477 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 418 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 66 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है. उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के लिए शेड्यूल अलग से निर्धारित किया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि और समय की सूचना संबंधित उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी. उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहें और आयोग की वेबसाइट पर भी नजर बनाए रखें.