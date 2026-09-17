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सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 66 उम्मीदवार चयनित

सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 66 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित.

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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 9:06 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियन के 25 पदों को ट्रेनी आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26012 के अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया है.

आयोग के सचिव राम प्रसाद ने बताया कि सीनियर लैब टेक्नीशियन के इन 25 पदों के लिए कुल 477 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 418 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 66 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है.

उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के लिए शेड्यूल अलग से निर्धारित किया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि और समय की सूचना संबंधित उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी. उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहें और आयोग की वेबसाइट पर भी नजर बनाए रखें.

सचिव ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी चयनित उम्मीदवारों को अपने आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और वैध पहचान पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके दस्तावेज आवेदन के समय दी गई जानकारी और भर्ती की निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप हों.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होता है, तो उसे बाद में कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा. इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा. सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां उम्मीदवार अपने परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित आगामी सूचना प्राप्त कर सकते हैं.

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