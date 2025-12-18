ETV Bharat / state

HPRCA सचिव ने परीक्षा केंद्र को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को किया खारिज, अभ्यर्थियों को मिलेगी ये सुविधा

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थियों को जोगिंदर नगर या सोलन में परीक्षा केंद्र मिला है, जबकि सच्चाई यह है कि आयोग का न तो जोगिंदर नगर में कोई परीक्षा केंद्र है और न ही सोलन में. ऐसी सूचनाएं पूरी तरह भ्रामक हैं. इसके अलावा, एक अन्य रील का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सीबीटी परीक्षा के बाद आयोग द्वारा कोई और परीक्षा (कमीशन एग्जाम) आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह गलत और निराधार है.

डॉ. महाजन ने कहा कि यह संभव है कि ऐसी रील किसी अभ्यर्थी द्वारा या केवल रील बनाने के शौक में बनाई गई हों, लेकिन इनसे अभ्यर्थियों में अनावश्यक भ्रम पैदा हो रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की नई प्रणाली के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को लेकर सोशल मीडिया में कई भ्रामक रील्स चल रही हैं. जिसका एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने खंडन किया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर या अनजाने में अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैला रहे हैं. हाल ही में कुछ रील्स उनके संज्ञान में आई हैं, जिनमें परीक्षा केंद्रों और परीक्षा प्रक्रिया को लेकर गलत जानकारी दी जा रही है. डॉ. विक्रम महाजन ने रील और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर केवल सही, प्रमाणिक और सटीक जानकारी ही साझा करें और अभ्यर्थियों को भ्रमित करने वाली पोस्ट से बचें.

झूठी अफवाहों पर आयोग का सख्त रुख

गौरतलब है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आगामी दिनों में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जा रही. लेकिन इन परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही है. वहीं, इन झूठी अफवाहों पर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग सचिव ने पत्रकार वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि कुछ लोग जानबूझकर आयोग के प्रति गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, जो पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट व अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

टीजीटी नॉन मेडिकल परीक्षा केंद्र

डॉ. महाजन ने बताया कि आगामी दिनों में आयोग द्वारा प्रदेशभर में तीन विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जिनकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. ये परीक्षाएं कुल नौ शिफ्टों में आयोजित होंगी. टीजीटी नॉन मेडिकल परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को अधिक दूरी तय न करनी पड़े. चंबा जिला सहित दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. टीजीटी नॉन मेडिकल परीक्षा के बाद टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 44 हजार 139 अभ्यर्थी भाग लेंगे. यह परीक्षा 12 से 16 जनवरी के बीच आयोजित होगी.

हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए

आयोग सचिव ने बताया कि टीजीटी आर्ट्स परीक्षा के लिए प्रदेश के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को अपने घरों के नजदीक ही परीक्षा देने का अवसर मिल सके. सोशल मीडिया पर यह झूठी जानकारी फैलाई जा रही है कि अभ्यर्थियों को दूर-दराज के परीक्षा केंद्रों में जाना पड़ेगा, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है. आयोग ने इस बार विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि अधिकतर अभ्यर्थियों को उनके नजदीकी परीक्षा केंद्र ही आवंटित किए जाएं. इसके अलावा सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) के बाद किसी प्रकार की अलग से कमीशन परीक्षा लिए जाने की अफवाह भी पूरी तरह गलत है.

पटवारी भर्ती के लिए सिलेबस किया जा रहा अपलोड

आयोग सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक पोस्ट कोड के बाद आयोग द्वारा संबंधित पद का विस्तृत और प्रमाणिक सिलेबस तैयार कर आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. पटवारी भर्ती के लिए भी सिलेबस अपलोड किया जा रहा है. सिलेबस को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो सही नहीं हैं.

