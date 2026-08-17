समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 225 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 24 अगस्त को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 10:02 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में समाज शास्त्र शिक्षकों के 108 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. यह भर्ती पोस्ट कोड-26029 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर की जा रही है. परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है.
एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "समाज शास्त्र शिक्षकों के 108 पदों के लिए कुल 439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 374 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा में सफल रहे 225 उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगी".
आयोग की ओर से चयनित उम्मीदवारों को इसकी सूचना उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी. उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. आयोग ने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और वैध आईडी प्रूफ साथ लेकर आएं. दस्तावेजों की जांच के दौरान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया जाएगा.
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे बाद में उपस्थित होने का कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. ऐसे में सभी सफल अभ्यर्थियों से समय पर आयोग परिसर में पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने की अपील की गई है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ताजा जानकारी और परीक्षा परिणाम के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर नियमित रूप से नजर रखें.
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