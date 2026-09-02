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रेडियोग्राफर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 105 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

रेडियोग्राफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) के 58 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा पोस्ट कोड-26009 के तहत आयोजित की गई थी. अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर देख सकते हैं. एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "रेडियोग्राफर (जॉब ट्रेनी) के 58 पदों के लिए कुल 337 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 302 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा में निर्धारित मापदंडों के आधार पर सफल रहे 105 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है". उन्होंने बताया कि चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भी सूचना भेजी जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे. इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहें, ताकि सत्यापन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण सूचना से वे वंचित न रहें.