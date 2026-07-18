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29 जुलाई को होगी राजनीति शास्त्र और ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा, HPRCA ने जारी किया शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने राजनीति शास्त्र और ड्राइंग टीचर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथियों की घोषणा कर दी है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि दोनों परीक्षाएं 29 जुलाई को आयोजित की जाएंगी. परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभ्यर्थियों को समय रहते एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. HPRCA सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "29 जुलाई को राजनीति शास्त्र शिक्षक (पोस्ट कोड-26028) की सीबीटी परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक होगी. इसके अलावा ड्राइंग टीचर (पोस्ट कोड-26022) की परीक्षा भी इसी दिन शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी". आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है. आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा. अभ्यर्थी अपने आवेदन विवरण के माध्यम से रोल नंबर और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र और रोल नंबर संबंधी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.