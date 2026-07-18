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29 जुलाई को होगी राजनीति शास्त्र और ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा, HPRCA ने जारी किया शेड्यूल

हिमाचल में पॉलिटिकल साइंस और ड्राइंग टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. HPRCA ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 9:54 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने राजनीति शास्त्र और ड्राइंग टीचर के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथियों की घोषणा कर दी है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि दोनों परीक्षाएं 29 जुलाई को आयोजित की जाएंगी. परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभ्यर्थियों को समय रहते एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे.

HPRCA सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "29 जुलाई को राजनीति शास्त्र शिक्षक (पोस्ट कोड-26028) की सीबीटी परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक होगी. इसके अलावा ड्राइंग टीचर (पोस्ट कोड-26022) की परीक्षा भी इसी दिन शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी".

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की अपील की है. आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा. अभ्यर्थी अपने आवेदन विवरण के माध्यम से रोल नंबर और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही परीक्षा केंद्र और रोल नंबर संबंधी जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

डॉ. महाजन ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें. साथ ही अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाले एसएमएस और ईमेल भी समय-समय पर जांचते रहें, क्योंकि आयोग की ओर से परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं माध्यमों से उपलब्ध कराई जाएंगी.

उन्होंने कहा कि कई बार अभ्यर्थी समय पर वेबसाइट या संदेश नहीं देखते, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिए सभी उम्मीदवार परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उसमें अंकित विवरण, परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय का अच्छी तरह मिलान कर लें. यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने, रोल नंबर प्राप्त करने या परीक्षा संबंधी किसी अन्य जानकारी में कठिनाई आती है तो वह आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकता है.

अधिक जानकारी के लिए आयोग ने दूरभाष नंबर 01972-222204 भी जारी किया है, जहां कार्यालय समय में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. एचपीआरसीए ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर समय की पाबंदी, परीक्षा के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर पहुंचने की अपील की है, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

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