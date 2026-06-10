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TGT आर्ट्स का अंतिम परिणाम घोषित, 414 उम्मीदवारों का हुआ चयन

44 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने TGT आर्ट्स के लिए किया था आवेदन. दस्तावेज सत्यापन के बाद जारी हुआ फाइनल रिजल्ट.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:32 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी (आर्ट्स) के 425 ट्रेनी पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने पोस्ट कोड-25001 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 414 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'टीजीटी (आर्ट्स) के इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 44,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 38,220 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा परिणाम के आधार पर 664 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक तथा एक जून को की गई. दस्तावेजों की विस्तृत जांच और पात्रता की पुष्टि के बाद आयोग ने 414 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया है'.

डॉ. महाजन ने कहा कि सभी पदों को भरना संभव नहीं हो पाया. पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी के दो पद और अनुसूचित जाति (एससी) के स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी के सात पद रिक्त रह गए हैं. इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के दो पद न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण फिलहाल खाली रखे गए हैं. इन पदों को संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरा जाएगा.

आयोग सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की गई है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन, दस्तावेजों की जांच तथा पात्रता मानकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई है. उन्होंने कहा कि अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. चयनित एवं अन्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंक भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

डॉ. विक्रम महाजन ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. चयनित उम्मीदवार प्रदेश के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. साथ ही उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का भी आभार व्यक्त किया. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें और किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें.

ये भी पढ़ें: भौतिकी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 18 जून को, आयोग ने जारी की परीक्षा तिथि

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