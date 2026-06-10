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TGT आर्ट्स का अंतिम परिणाम घोषित, 414 उम्मीदवारों का हुआ चयन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी (आर्ट्स) के 425 ट्रेनी पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने पोस्ट कोड-25001 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 414 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'टीजीटी (आर्ट्स) के इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 44,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 38,220 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा परिणाम के आधार पर 664 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक तथा एक जून को की गई. दस्तावेजों की विस्तृत जांच और पात्रता की पुष्टि के बाद आयोग ने 414 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया है'.

डॉ. महाजन ने कहा कि सभी पदों को भरना संभव नहीं हो पाया. पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी के दो पद और अनुसूचित जाति (एससी) के स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी के सात पद रिक्त रह गए हैं. इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के दो पद न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण फिलहाल खाली रखे गए हैं. इन पदों को संबंधित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भरा जाएगा.