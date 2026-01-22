ETV Bharat / state

हिमाचल में युवाओं के लिए खुशखबरी! JOA IT के भरे जाएंगे इतने सौ पद, ये है आवेदन करने की लास्ट डेट

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी में जॉब ट्रेनी के तौर पर ये भर्ती की जाएगी. जिसके लिए विज्ञापन जारी किया है. इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जाएगा. आयोग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी सुबह 10 बजे से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 रात 12 बजे से पहले पूरी करनी होगी. आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

शिमला: हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश में लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सुनहरा मौका दिया है. आयोग की ओर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 234 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू हो रही है, वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है.

ये हैं जरूरी शर्तें

चयन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, सीबीटी के आधार पर किया जाएगा. अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग गति अनिवार्य होगी. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट से छूट दी जाएगी. आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर या लंबित मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होगा. गलत जानकारी देने पर आवेदन को रद्द किया जाएगा. वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए नियमित तौर पर आयोग की वेबसाइट देखने की अपील की है.

किस कैटेगरी के लिए कितने पद?

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से सामान्य वर्ग के लिए 84, ईडब्ल्यूएस 30, स्वतंत्रता सेनानी 3, अनुसूचित जाति (यूआर) 45, एससी (बीपीएल) 9, एससी (डब्ल्यूएफएफ) 3, अनुसूचित जनजाति (यूआर) 9, एसटी (बीपीएल) 3, अन्य पिछड़ा वर्ग (यूआर) 39 व ओबीसी (बीपीएल) के लिए 9 पद निर्धारित किए गए है.

न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है. जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी. वहीं, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी. अभ्यर्थी का 10+2 पास या दसवीं के साथ आईटी/आईटीईएस में आईटीआई डिप्लोमा या कंप्यूटर इंजीनियरिंग/कंप्यूटर साइंस/आईटी में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है.

