अब टैबलेट से होगी HPRCA की भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों के लिए निशुल्क मॉक टेस्ट
एचपीआरसीए अब भर्ती परीक्षा के लिए टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली शुरू करने जा रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:02 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के साथ टैबलेट बेस्ड टेस्ट (टीबीटी) की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है. टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली शुरू करने से पहले आयोग अभ्यर्थियों को इसका अभ्यास करवाएगा. इसके लिए आयोग की ओर से निशुल्क मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा. आयोग के अनुसार मॉक टेस्ट के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी.
हमीरपुर जिला मुख्यालय स्थित आयोग के केंद्र में आयोजित होने वाले इस मॉक टेस्ट में 100 अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर मिलेगा. 19 अगस्त तक मॉक टेस्ट के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी. वर्तमान में आयोग कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) आयोजित करवा रहा है. अब ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को एक कदम आगे बढ़ाते हुए टैबलेट के माध्यम से परीक्षा करवाने की तैयारी की जा रही है. इसके तहत कंपनी के माध्यम से ही टैबलेट आधारित मॉक टेस्ट करवाया जाएगा.
आयोग की पहली टैबलेट आधारित परीक्षा के लिए करीब 10 हजार टैबलेट उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है. मॉक टेस्ट के लिए केवल वही अभ्यर्थी निशुल्क आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने आयोग के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करवा रखा है. मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों को टैबलेट आधारित परीक्षा प्रणाली से परिचित करवाना है, ताकि वास्तविक परीक्षा के दौरान उन्हें किसी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े.
वहीं, HPRCA हमीरपुर के सचिव विक्रम महाजन ने बताया, "मॉक टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को टैबलेट पर प्रश्नपत्र हल करने, उत्तर दर्ज करने और परीक्षा प्रणाली से जुड़ी अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का अभ्यास करवाया जाएगा. इससे भविष्य में टीबीटी के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को पहले से अनुभव प्राप्त होगा".
उन्होंने कहा कि मॉक टेस्ट पूरी तरह निशुल्क रहेगा और ओटीआर करवा चुके अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. आयोग भविष्य की तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुविधाजनक एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है.
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