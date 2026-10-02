चयन आयोग में सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे 15 पद, 31 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
Intro:चयन आयोग में सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे 15 पद, 31 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 10:14 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे. इन पदों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे.
सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे ये पद
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि सेकंडमेंट आधार पर भरे जाने वाले पदों में पर्सनल असिस्टेंट (PA), सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एक-एक पद शामिल है. इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 11 पद भी भरे जाएंगे. उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए पात्र कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं.
इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन
इच्छुक कर्मचारियों को अपने-अपने विभागों के उचित माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर निर्धारित की गई है. डॉ. महाजन ने बताया कि आयोग में कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ने से विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी. सेकंडमेंट पर आने वाले कर्मचारियों को आयोग की आवश्यकतानुसार संबंधित कार्य एवं जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.
आवेदन से पहले पढें सूचना और दिशा-निर्देश
सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने पात्र कर्मचारियों से निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करने का आग्रह किया है. पदों की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्र और अन्य आवश्यक शर्तों से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जा रही है. आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इच्छुक कर्मचारी आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित सूचना और दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ताकि आवेदन निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार किया जा सके.