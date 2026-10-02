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चयन आयोग में सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे 15 पद, 31 अक्तूबर तक कर सकेंगे आवेदन

HPRCA भर्ती 2026 ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद सेकंडमेंट आधार पर भरे जाएंगे. इन पदों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे.