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लोक प्रशासन शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, इतने अभ्यर्थियों का हुआ चयन, जानें कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन?

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने लोक प्रशासन विषय के शिक्षकों के 78 पदों (पोस्ट कोड-26034) को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने यह परीक्षा 30 जून को आयोजित की थी. परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

93 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल घोषित किए गए 93 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के हमीरपुर स्थित परिसर में आयोजित की जाएगी. इस संबंध में सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएगी. आयोग की ओर से किसी भी उम्मीदवार को अलग से डाक या अन्य माध्यम से बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाण पत्र, आयु संबंधी दस्तावेज तथा अन्य आवश्यक अभिलेख साथ लाने होंगे. इसके अतिरिक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, ऑनलाइन आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति तथा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा. यदि कोई अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.

आयोग ने अभ्यर्थियों से किया ये आग्रह