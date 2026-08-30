साइकोलॉजी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 74 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
साइकोलॉजी शिक्षकों की परीक्षा का रिजल्ट घोषित. परीक्षा में पास 74 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 सितंबर को आयोग परिसर में होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 4:20 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी शिक्षकों के 114 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है.
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि साइकोलॉजी शिक्षकों के 114 पदों के लिए कुल 91 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 77 अभ्यर्थियों ने सीबीटी परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में उत्तीर्ण 74 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. चयनित उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगा. इसके संबंध में उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएग.उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा.
आयोग के सचिव ने उम्मीदवारों से निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) साथ लाना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवार को बाद में कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा. इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय पर आयोग के परिसर में पहुंचकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वो परीक्षा परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर नियमित रूप से नजर रखें.
बता दें कि इससे पहले जीव विज्ञान, जेबीटी, समाज शास्त्र, कंप्यूटर, म्यूजिक, भूगोल, कॉमर्स अध्यापकों के परीक्षा परिणाम जारी कर चुका है. नियुक्ति के बाद स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी.
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