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प्रूफ रीडर भर्ती, 18 और उम्मीदवारों को मिला मौका, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड-25005 के तहत की जा रही प्रूफ रीडर भर्ती प्रक्रिया में अब मेरिट के आधार पर 18 और उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अवसर दिया जा रहा है. आयोग ने इन उम्मीदवारों के रोल नंबर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं.

HPRCA सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "प्रूफ रीडर के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का परिणाम 9 जुलाई को घोषित किया गया था. इसके बाद मेरिट के आधार पर सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था. अब इसी मेरिट के आधार पर 18 और उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है. इन 18 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 17 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय हमीरपुर में शुरू होगी. संबंधित उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी".

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी साथ लाना अनिवार्य होगा.