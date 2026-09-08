प्रूफ रीडर भर्ती, 18 और उम्मीदवारों को मिला मौका, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
17 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय हमीरपुर में उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 7:35 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड-25005 के तहत की जा रही प्रूफ रीडर भर्ती प्रक्रिया में अब मेरिट के आधार पर 18 और उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अवसर दिया जा रहा है. आयोग ने इन उम्मीदवारों के रोल नंबर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं.
HPRCA सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "प्रूफ रीडर के पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का परिणाम 9 जुलाई को घोषित किया गया था. इसके बाद मेरिट के आधार पर सफल उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था. अब इसी मेरिट के आधार पर 18 और उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है. इन 18 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 17 सितंबर को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय हमीरपुर में शुरू होगी. संबंधित उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी".
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
सचिव ने बताया कि आयोग की ओर से उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी साथ लाना अनिवार्य होगा.
आयोग की उम्मीदवारों को सलाह
आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए दावों से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र उपलब्ध हों.
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार 17 सितंबर को निर्धारित समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे इसके लिए बाद में कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. ऐसे में संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित तिथि पर आयोग के कार्यालय में पहुंचना जरूरी होगा.
आयोग ने सभी 18 उम्मीदवारों से कहा है कि वे अपनी ईमेल आईडी और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना को ध्यानपूर्वक देखें और निर्धारित तिथि एवं समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों. भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी आगामी जानकारी भी आयोग द्वारा आधिकारिक माध्यम से जारी की जाएगी.
ये भी पढ़ें: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी एरियर को लेकर बड़ा आदेश, जानें किस आधार पर होगी एरियर गणना