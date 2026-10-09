इस दिन होगी फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा, एग्जाम से पहले अभ्यर्थी कर लें ये तैयारी
शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके मोबाइल फोन पर भी भेजी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:13 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने फिजिकल एजुकेशन टीचर और संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि संबंधित पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक (प्रारंभिक) पोस्ट कोड-26024, संस्कृत शिक्षक पोस्ट कोड-26023 और शिक्षक (शारीरिक शिक्षा) पोस्ट कोड-26035 की सीबीटी परीक्षा निर्धारित तिथि को आयोजित होगी. परीक्षा को लेकर आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
27 अक्टूबर को भर्ती परीक्षा
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://hprca.hp.gov.in पर अभ्यर्थियों के लिए एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी भी समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी. अभ्यर्थियों के रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. इसके अलावा आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भी भेजी जा सकती हैं."
अभ्यर्थियों से एचपीआरसीए की अपील
आयोग के सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से अपडेट रहने के लिए आयोग की वेबसाइट, मोबाइल पर प्राप्त होने वाले एसएमएस और ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहें. इससे उन्हें एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र और परीक्षा से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी समय पर मिल सकेगी.
इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, समय और अन्य दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी एचपीआरसीए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आयोग ने सहायता के लिए दूरभाष नंबर 01972-222204 भी जारी किया है. आयोग ने अभ्यर्थियों से भर्ती परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने की अपील की है.
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