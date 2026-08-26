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HPRCA म्यूजिक टीचर भर्ती का रिजल्ट घोषित, 46 उम्मीदवार चयनित

संगीत शिक्षक भर्ती परीक्षा में पात्र उम्मीदवार न मिलने से 72 पद रह गए खाली.

Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 8:42 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षकों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. संगीत शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. पोस्ट कोड-26021 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने 46 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयन किया है. पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण 72 पद खाली रह गए हैं.

63 उम्मीदवार ने दिया था एग्जाम

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि संगीत शिक्षकों के 118 पदों को भरने के लिए कुल 71 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 63 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 58 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 18 अगस्त को आयोजित की गई.

72 पदों पर नहीं हुआ चयन

सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने 46 उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता एवं भर्ती नियमों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित किया है. वहीं, पर्याप्त संख्या में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण भर्ती के 72 पदों पर चयन नहीं हो सका. रिक्त रह गए पदों में सामान्य वर्ग के 26, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के 11, सामान्य स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग का एक, ओबीसी वर्ग के 15, ओबीसी बीपीएल के 4, एससी वर्ग के 8, एससी बीपीएल के 3, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग का एक तथा एसटी वर्ग के 3 पद शामिल हैं.

"अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित अंतिम परिणाम की जानकारी देख सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित उम्मीदवारों को अब विभागीय स्तर पर आगामी कार्रवाई के लिए शामिल किया जाएगा." - डॉ. विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग

वेबसाइट पर पूरी जानकारी सार्वजनिक

संगीत शिक्षक के 118 पदों में से केवल 46 पदों पर चयन होने और 72 पद खाली रह जाने से एक बार फिर यह सामने आया है कि सरकारी विभागों में कई भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान निर्धारित संख्या में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं. आयोग ने परिणाम को अंतिम रूप देते हुए चयनित उम्मीदवारों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है.

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