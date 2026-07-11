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हिमाचल में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! मेडिकल स्टाफ के सैकड़ों पदों के लिए दोबारा शुरू हुए आवेदन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग से अतिरिक्त पदों की मांग मिलने के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) और रेडियोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ा दी है. इसके साथ ही नए पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देने के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 11 जुलाई सुबह 10 बजे से 25 जुलाई रात 11:59 बजे तक दोबारा खोलने का फैसला किया है.

नए उम्मीदवारों को मिलेगा आवेदन का मौका

एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है. पहले जमा किए गए आवेदन पूरी तरह मान्य रहेंगे. यह सुविधा केवल उन नए पात्र उम्मीदवारों के लिए दी गई है, जो पहले किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके थे.

इन पदों की संख्या में हुई बढ़ोतरी

आयोग के अनुसार, पोस्ट कोड-26012 के तहत मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पहले 10 पद थे, जिनमें अब 15 अतिरिक्त पद जोड़ दिए गए हैं. वहीं पोस्ट कोड-26008 के तहत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (OTA) के 176 पदों में 60 नए पद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पोस्ट कोड-26009 के तहत रेडियोग्राफर के 28 पदों में 30 अतिरिक्त पदों की बढ़ोतरी की गई है. पदों की संख्या बढ़ने से अब अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा.