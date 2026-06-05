लैब असिस्टेंट भर्ती का इंतजार खत्म, HPRCA ने जारी किया अंतिम परिणाम, इतने अभ्यर्थियों का हुआ चयन
चयनित अभ्यर्थियों की सूची और भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 8:50 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने लैब असिस्टेंट (कैमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी) भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. लंबे समय से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. आयोग ने पोस्ट कोड-25017 के तहत चार पदों को भरने के लिए चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं. इसके बाद अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.
CBST और दस्तावेज सत्यापन के बाद हुआ चयन
आयोग के अनुसार चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पारदर्शी व्यवस्था के तहत पूरी की गई. सबसे पहले अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (CBST) आयोजित किया गया. परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया. सभी प्रमाण पत्रों और पात्रता की जांच के बाद अंतिम चयन सूची तैयार की गई. डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची और भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परिणाम के साथ जारी निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
लैब असिस्टेंट (कैमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी) के पद विभिन्न सरकारी विभागों और प्रयोगशालाओं में तकनीकी कार्यों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं. चयनित अभ्यर्थी प्रयोगशाला संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे और वैज्ञानिक परीक्षण प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका निभाएंगे. आयोग ने सभी सफल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही बताया कि नियुक्ति से संबंधित आगामी प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार पूरी की जाएगी. इस परिणाम के साथ पोस्ट कोड-25017 के तहत चार पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो गई है.
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