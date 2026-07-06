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JOA लाइब्रेरियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, इतने उम्मीदवारों का हुआ चयन

उम्मीदवार अपना अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

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JOA लाइब्रेरियन भर्ती का रिजल्ट जारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. लंबे समय से इस भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. आयोग ने पोस्ट कोड-25024 के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करते हुए कुल 77 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया है. हालांकि, कुल 78 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद खाली रह गया.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 78 ट्रेनी पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 1,355 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई. आयोग के अनुसार आवेदन करने वाले 1,355 उम्मीदवारों में से 1,051 अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा में प्राप्त अंकों और मेरिट के आधार पर 159 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. इसके बाद इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जहां उनकी शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी प्रमाणपत्र और भर्ती नियमों के अनुसार अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई.

दस्तावेज जांच के बाद जारी हुई अंतिम मेरिट

आयोग ने 6 और 8 जून को दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की. सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच और पात्रता की पुष्टि के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई. इसके आधार पर 77 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया. आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित विस्तृत परिणाम जारी कर दिया है.

एक पद रह गया खाली

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग की स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी में कोई पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं मिला. इसी कारण 78 में से एक पद खाली रह गया. आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह भर्ती नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संपन्न की गई है. आयोग ने चयनित उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपना अंतिम परिणाम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंक उपलब्ध करा दिए गए हैं. आयोग ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी क्रम में स्कूल शिक्षा विभाग की यह भर्ती सफलतापूर्वक पूरी की गई है.

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