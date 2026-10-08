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जेई सिविल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 372 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

जेई सिविल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26016 के तहत ट्रेनी आधार पर होने वाली इस भर्ती परीक्षा में 372 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं.

एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों के लिए कुल 8,192 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 6,726 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर 372 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है.