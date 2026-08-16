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जेबीटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1459 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में जेबीटी (ट्रेनी) के 600 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा में सफल 1459 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है.

16 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि जेबीटी (ट्रेनी) के पोस्ट कोड-26015 के तहत 600 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों के लिए कुल 16,197 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि 14,270 अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए. सीबीटी के परिणाम के आधार पर 1459 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है. दस्तावेजों की जांच 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगी.

ईमेल पर मिलेगी सूचना

आयोग ने स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएगी. अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी गई है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज की सेल्फ-अटेस्टेड फोटो कॉपी के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और आवश्यक आईडी प्रूफ भी साथ रखना होगा.