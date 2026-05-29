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JBT भर्ती परीक्षा 13 से 16 जून तक होगी आयोजित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (JBT) भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है. आयोग के अनुसार जेबीटी पोस्ट कोड-26015 के तहत भर्ती परीक्षा 13, 14 और 16 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी. आयोग ने परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और अभ्यर्थियों से समय रहते जरूरी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है.

जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथि से करीब एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा. इसी लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भी भेजी जाएगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को सूचना प्राप्त करने में परेशानी न हो.

ईमेल और वेबसाइट पर मिलेगी हर अपडेट

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि आयोग की ओर से ईमेल के माध्यम से भी उम्मीदवारों को परीक्षा संबंधी जरूरी सूचनाएं भेजी जाएंगी. इसके अलावा परीक्षा से जुड़ी हर नई जानकारी आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट की जाएगी. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें और मोबाइल फोन पर आने वाले एसएमएस तथा ईमेल पर भी नजर बनाए रखें. आयोग ने कहा है कि किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं को ही मानें.